"A minha agenda é a agenda da sociedade”: Eduardo Riedel sinaliza futuro na centro-direita

O governador Eduardo Riedel cumpriu ontem (3) agenda de trabalho em Paranaíba, em comemoração aos 168 anos do município, onde foram entregues obras que somam mais de R$ 46,4 milhões. Acompanhado do prefeito Maycol Queiroz e comitiva, o governador inaugurou a restauração do aeródromo, visitou a obra de canalização do Córrego Fazendinha e marcou a entrega da reforma de três escolas estaduais.

Ele vai marcar uma data, nos próximos dias, para receber na Governadoria os pleitos de Paranaíba para a segunda etapa do programa Mais Ativo. Ele quer que uma delegação de lideranças leve as principais reivindicações do município.

Em pronunciamento, após receber o título de cidadão honorário paranaibense, o governador falou do orgulho em receber o reconhecimento “por tudo que a gente tem feito aqui no Estado e no município. A gente faz com muita alegria e muita convicção de que as ações vão resultar em melhora de vida para a população, que é o objetivo central da nossa gestão”, assinalou.

Para ele, “quando a gente vem inaugurar uma escola, não estamos inaugurando uma escola, estamos entregando um equipamento à população para melhorar a qualidade do ensino, que resulta, junto com o ensino em tempo integral, com a digitalização, com a infraestrutura de conectividade, numa transformação profunda na Educação do Estado, junto com o ensino profissionalizante”, avaliou.

“Quando a gente inaugura a canalização de um córrego, a gente está falando de concretizar, junto com o saneamento básico, saúde e bem-estar para as pessoas”, argumentou.

Riedel comparou que, quando é feito o recapeamento asfáltico, “Não são os milhões, não é a obra. Quando caminhamos onde foi feita a obra, temos a alegria de saber das pessoas chegando em casa, na sua moto, de bicicleta, de carro ou a pé, com uma outra condição de bem-estar para elas”, enumerou.

“Mato Grosso do Sul passa por um desenvolvimento muito forte, com mais de 5% de crescimento do PIB ao ano, o dobro da média nacional”, apontou ao reconhecer a capacidade de construir no Estado, de investir nos municípios e em infraestruturas estruturantes. “MS tem atraído muitas empresas, também pelo bom ambiente de negócios e pelo ambiente político, institucional e econômico, que resulta também nessa atração de capital”, avaliou o governador.

Ele garante que mantém relação com as prefeituras, independentemente de posicionamento político, à direita ou à esquerda. “Nosso foco é resultado, é a capacidade de transformação. Aqui a gente materializa tudo isso, visitando as obras e sendo reconhecido.”

“A gente deixa aqui, no aniversário de 168 anos, os parabéns pela história construída. É muito orgulhoso ser paranaibense e sul-mato-grossense”, concluiu.

Após a solenidade, o governador Eduardo Riedel concedeu entrevista à imprensa, abordando o momento vivido por Mato Grosso do Sul e pelo país. Abaixo, os principais trechos da entrevista: