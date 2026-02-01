Veículos de Comunicação
TRANSITO / RODOVIA

Acidente com Dodge Ram em noite chuvosa mata empresário na BR-497

Colisão ocorreu durante forte chuva; causas do acidente seguem sob investigação

Roberto Chamorro

Equipes de resgate e forças de segurança atenderam a ocorrência na BR-497 durante a noite de sábado.
Equipes de resgate e forças de segurança atenderam a ocorrência na BR-497 durante a noite de sábado.

O empresário Luís Antônio Martha morreu no início da noite deste sábado após se envolver em um grave acidente de trânsito na BR-497. Segundo informações preliminares, no momento do acidente chovia intensamente na região.

A vítima conduzia uma camionete Dodge Ram e retornava de um rancho em direção à cidade quando colidiu na traseira de um veículo Toyota Corolla. Com o impacto, a camionete rodou na pista e atingiu uma árvore às margens da rodovia.

Equipes da Polícia Militar, Perícia Técnica, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Durante os trabalhos de resgate e perícia, a pista permaneceu parcialmente interditada. As circunstâncias e a dinâmica do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Luís Antônio Martha estava acompanhado de dois cães no interior da camionete. Os animais não sofreram ferimentos, porém os socorristas relataram dificuldades para retirá-los do veículo, uma vez que demonstravam resistência em sair do local.

O corpo do empresário será sepultado na tarde deste domingo, na cidade de Jales (SP), no Cemitério Municipal Novo de Jales (Nossa Senhora da Paz), ao lado do túmulo de seu pai, Antônio Martha.

Luís Antônio Martha era proprietário da empresa Retruck – Recuperadora de Truck, especializada em alinhamento de chassi e eixo a laser, balanceamento de rodas, posto de molas e fabricação de gaiolas boiadeiras e caçambas agrícolas.

