Acidente com Dodge Ram em noite chuvosa mata empresário na BR-497

O empresário Luís Antônio Martha morreu no início da noite deste sábado após se envolver em um grave acidente de trânsito na BR-497. Segundo informações preliminares, no momento do acidente chovia intensamente na região.

A vítima conduzia uma camionete Dodge Ram e retornava de um rancho em direção à cidade quando colidiu na traseira de um veículo Toyota Corolla. Com o impacto, a camionete rodou na pista e atingiu uma árvore às margens da rodovia.

Equipes da Polícia Militar, Perícia Técnica, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Durante os trabalhos de resgate e perícia, a pista permaneceu parcialmente interditada. As circunstâncias e a dinâmica do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.