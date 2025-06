ACIP premia campanha “Amor em Dobro” e busca estratégias para fortalecer comércio local

A Associação Empresarial de Paranaíba – Acip acaba de premiar os ganhadores da campanha “Amor em Dobro”, relativa às vendas do Dia das Mães e do Dia dos Namorados, e já se prepara para lançar, no início do mês, a campanha para estimular as vendas no Dia dos Pais, conforme revelou o presidente Emerson Antunes Chaves.

Ele afirmou que a entidade está buscando estratégias para fortalecer o comércio local. Na véspera do feriado (18), ele comandou o sorteio que distribuiu 58 prêmios no valor de R$ 25 mil para clientes do comércio local.

“Quando nós sorteamos vale-compras que podem ser usados só aqui no comércio local, estamos blindando nossa economia. Não tem como a pessoa comprar na internet. Então, nós estamos devolvendo, estamos incentivando o consumo local e o fortalecimento do nosso comércio”, argumentou.