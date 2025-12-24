Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

COMÉRCIO

ACIP promove votação popular para escolher o Melhor Vendedor do Natal Premiado

Pesquisa integra a campanha Natal Premiado 2025 e permite que consumidores reconheçam profissionais do atendimento

Leonardo Guimarães

Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP) - Foto/Site Paradadez
Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP) - Foto/Site Paradadez

A Associação Comercial e Industrial de Paranaíba (ACIP) iniciou a pesquisa para a escolha do Melhor Vendedor do Comércio entre os participantes da campanha Natal Premiado 2025. A votação já está disponível ao público, permitindo que consumidores indiquem os profissionais que se destacam pelo atendimento ao cliente no comércio local.

Para participar, o interessado deve acessar a plataforma oficial da campanha, no endereço www.promoacip.com.br, clicar na aba “Pesquisa” e selecionar o vendedor de sua preferência. O regulamento estabelece que é permitido votar em um profissional por empresa participante, sendo autorizado apenas um voto por pessoa.

A iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar os vendedores que atuam diretamente no atendimento ao público, contribuindo para o fortalecimento do comércio de Paranaíba. Os três profissionais mais votados serão premiados em dinheiro, com os seguintes valores: R$ 1.000 para o primeiro colocado, R$ 700 para o segundo e R$ 300 para o terceiro.

A campanha Natal Milionário segue em andamento até o final do mês, com mais de R$ 60 mil em prêmios destinados aos participantes. O sorteio está previsto para ocorrer no início de janeiro de 2026.

