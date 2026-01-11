Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Acordo Mercosul–União Europeia deve impulsionar agronegócio de MS, afirma Nelsinho Trad

Senador defende acompanhamento permanente do tratado pelo Congresso e anuncia criação de subcomissão no Senado.

Roberto Chamorro

Nelsinho Trad marcou dois gols em Paranaíba. Ele prestigiou jogo de veteranos e ex craques do futebol brasileiro

O senador Nelsinho Trad (PSD), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, afirmou que o Parlamento não pode ficar de fora das discussões sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, recentemente aprovado. Segundo ele, o tratado representa uma grande oportunidade para o agronegócio de Mato Grosso do Sul e para a economia brasileira como um todo.

Em sua primeira agenda oficial de 2026, o senador esteve em Paranaíba, onde participou de um encontro com membros da atual diretoria do Sindicato Rural. Na ocasião, ouviu demandas do setor produtivo e colocou o gabinete parlamentar à disposição da entidade.

O senador esteve na cidade a convite do empresário Damião Martins para prestigiar o Jogo das Estrelas do Clube Atlético Paranaibense. Nelsinho entrou em campo no segundo tempo, jogando ao lado dos ex craques, Flávio Conceição e Maurinho. .Vestindo a camisa 10, cumpriu a promessa de balançar as redes, marcando dois gols — um de pênalti e outro ao completar de chapa um cruzamento na área.

Botafoguense declarado, o senador destacou a importância da reestruturação do futebol local.Paranaíba não pode apagar a história do futebol”, afirmou, ao elogiar a mobilização em torno do esporte no município.

“Um acordo como esse precisa ter acompanhamento permanente, mês a mês, semestre a semestre, ano a ano, para sabermos qual é o impacto real na economia, no setor produtivo e nos estados”, argumentou.

Ao final de seu primeiro mandato de oito anos, Nelsinho Trad confirmou que está preparado para buscar a reeleição. Ele acompanha o cenário político nacional e avalia que a eleição presidencial terá reflexos diretos nos estados.

“A eleição presidencial vai refletir nos estados. Precisamos observar quem serão os candidatos. Temos uma aproximação no campo do centro-direita, sem radicalismos, e queremos mostrar para a população a importância de eleger um senador preparado, um senador presente, que faz entregas e atende os municípios”, concluiu.

