Acordo Mercosul–União Europeia deve impulsionar agronegócio de MS, afirma Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad (PSD), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, afirmou que o Parlamento não pode ficar de fora das discussões sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, recentemente aprovado. Segundo ele, o tratado representa uma grande oportunidade para o agronegócio de Mato Grosso do Sul e para a economia brasileira como um todo.

Em sua primeira agenda oficial de 2026, o senador esteve em Paranaíba, onde participou de um encontro com membros da atual diretoria do Sindicato Rural. Na ocasião, ouviu demandas do setor produtivo e colocou o gabinete parlamentar à disposição da entidade.

O senador esteve na cidade a convite do empresário Damião Martins para prestigiar o Jogo das Estrelas do Clube Atlético Paranaibense. Nelsinho entrou em campo no segundo tempo, jogando ao lado dos ex craques, Flávio Conceição e Maurinho. .Vestindo a camisa 10, cumpriu a promessa de balançar as redes, marcando dois gols — um de pênalti e outro ao completar de chapa um cruzamento na área.

Botafoguense declarado, o senador destacou a importância da reestruturação do futebol local. “Paranaíba não pode apagar a história do futebol”, afirmou, ao elogiar a mobilização em torno do esporte no município.