Agentes de trânsito realizam curso de atualização

Os agentes de trânsito do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) realizaram nesta semana um curso de atualização em parceria com o Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) e a Polícia Militar. O objetivo foi aprofundar as novas normas, portarias, leis e competências legais relacionadas à segurança viária.

Durante o curso, os agentes foram atualizados não apenas sobre as normas de trânsito em vigor, mas também sobre noções de ética, cidadania e a importância da operação e fiscalização eficiente no dia a dia, em conformidade com a previsão legal. O treinamento incluiu ainda a prática de situações reais, com o intuito de capacitar os agentes para atuar de forma mais eficaz no combate a infrações e na promoção de um trânsito mais seguro.

Os instrutores responsáveis pela condução do curso foram os profissionais Alandnir Cabral da Rocha, Marcelo Cansação Silveira e Luiz Carlos Duarte Magalhães, que compartilharam seu conhecimento e experiência com os participantes.