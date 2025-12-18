Aglomeração de homens e frota de ônibus na BR-497 despertam curiosidade de paranaibenses

As imagens do embarque de trabalhadores do projeto de energia solar instalado em Paranaíba chamaram a atenção de moradores e motoristas que passavam pela BR-497 na manhã desta quinta-feira (18). Dezenas de ônibus estacionados às margens da rodovia e a grande concentração de pessoas no local geraram curiosidade e motivaram o registro de vídeos e fotos por populares.

Um desses registros foi encaminhado à Rádio Cultura FM de Paranaíba por uma ouvinte que buscava informações sobre a movimentação. Segundo o repórter Luciano Oliveira, que esteve no local, tratava-se do embarque de trabalhadores do Projeto Solar Seriemas, que retornam às suas cidades de origem durante o recesso de fim de ano. A pausa nas atividades segue até o dia 5 de janeiro de 2026. Assista:

O Projeto Solar Seriemas integra um conjunto de três megausinas de energia solar cuja implantação foi confirmada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Juntas, as unidades têm potencial para suprir cerca de 63% do consumo energético atual do Estado. Entre os empreendimentos, o projeto instalado em Paranaíba se destaca por posicionar o município como um polo estratégico de energia renovável.

O investimento total de R$ 5,12 bilhões é da empresa Casa dos Ventos, referência nacional no setor, e contempla obras nos municípios de Campo Grande, Paranaíba e Paraíso das Águas. Em Paranaíba, o empreendimento tem gerado impacto econômico significativo e a previsão é que entre em operação entre junho e julho de 2026.

A usina ocupa uma área de aproximadamente 940 hectares e contará com 889.200 módulos solares, com capacidade instalada de 400 megawatts (MW). Trata-se de uma das maiores estruturas de geração de energia limpa já implantadas no leste de Mato Grosso do Sul, contribuindo para a diversificação da matriz econômica local.

Além da geração de energia, o projeto tem reflexos diretos na economia do município, como o aumento da circulação de trabalhadores, maior demanda por hospedagem e alimentação, aquecimento do setor de serviços e fortalecimento das cadeias produtivas. No pico das obras, as três usinas solares do Estado devem empregar mais de 4 mil trabalhadores, parte deles atuando em Paranaíba.