Amamsul nega que Justiça tenha exigido exonerações para execução de obra em Paranaíba

A Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, Amamsul, emitiu nota nesta quarta-feira, dia 7, afirmando que não solicitou exonerações de servidores para a execução de uma obra no município de Paranaíba,

Em abril de 2025, uma decisão liminar da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba determinou que a prefeitura concluísse as obras de drenagem de águas pluviais na Avenida Aristides Klafke. De acordo com a nota da associação, o processo foi instaurado pelo Ministério Público Estadual em 2022 e trata de um problema antigo, que se arrasta há anos.

Diante dos impactos diretos à população, a Justiça fixou prazo para o cumprimento da medida. O município não apresentou recurso e optou por cumprir a decisão judicial.

Apesar disso, no dia 1º de janeiro de 2026, o prefeito de Paranaíba, Maycol Henrique Queiroz Andrade, do PSDB, decretou a suspensão de viagens oficiais que gerem despesas com diárias e a concessão de suprimento de fundos no âmbito do Poder Executivo municipal.