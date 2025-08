'Amanhã nós já não teríamos o quê comer', diz ganhadora em promoção que sorteia cestas básicas

Uma mulher de 48 anos, desempregada, que vive com duas filhas, uma adolescente de 13 anos e uma criança de 8 anos, procurou a Rádio Cultura FM Paranaíba 106,3 MHz para agradecer por ter sido premiada na promoção “Cesta da Sexta”, que sorteia cestas básicas em parceria com o Supermercado A3 Super. A mulher, que pediu para ter a identidade preservada e que afirma ter sido abandonada pelo marido, disse que na semana em que foi contemplada na promoção certamente os alimentos que ainda restavam despensa da residência se acabariam. “Foi Deus. Eu não teria mais nada para colocar na mesa para meus filhos, quando ouvi e recebi a informação de que eu tinha ganhado a cesta-básica. Fiquei muito feliz e emocionada.”, disse. No AR desde 2016, a promoção já entregou mais de 1.400 cestas básicas para famílias em Paranaíba.



Sobre o ato de ir à emissora agradecer, ela conta que sentiu no coração de conhecer as pessoas que a ajudaram e queria ver pessoalmente o local onde funciona a rádio que ela tanto gosta. “Eu passava aqui em frente e pensava em entrar para agradecer, mas ficava com vergonha. Eu escuto a rádio todo dia, mas não participava da promoção. Eu achava que nunca iria ganhar. Mas parece que Deus falou que era pra tentar. Hoje eu fiquei com coragem e vim agradecer rapidinho a vocês e ao A3 Super.” afirmou.

Para os empresários Júnior Cesar Pinto, Dácio Ferreira e Dalton Ferreira, diretores do Grupo A3, proprietários do supermercado A3 Super, o principal objetivo de aceitarem fazer parte do projeto social elaborado pelo Grupo RCN de Comunicação, proprietário da Cultura FM Paranaíba, é retribuir. “Retribuir o que Deus nos dá é muito gratificante”, disseram em conversa com o RCN67.

Durante a conversa, Júnior mencionou os momentos de dificuldades que já enfrentaram e disse ficar muito feliz em ajudar o próximo. “Já passamos muitas dificuldades. Hoje agradeço muito a Deus o que ele fez pela minha família, por isso sempre que tenho oportunidade fico muito feliz em ajudar o próximo”, afirmou.

Para Leonardo Guimarães, comunicador da emissora há 14 anos, a Cultura FM tem alcançado seu objetivo, que é o de promover alegria, levar informação e ajudar a sociedade. “Tudo o que queremos é fazer parte da vida das pessoas. Queremos ser a companhia, a fonte de informação e um ombro amigo para os que nos acompanham e acreditam no nosso trabalho. A nossa rádio não tem ouvintes, tem amigos; e amigos se ajudam. Ficamos felizes em poder servir.”, afirmou.

A promoção vai ao AR todas as sextas, com participações através do WhatsApp da emissora (67) 99272-4655 e redes sociais @culturafmparanaiba, Facebook e Instagram.