APAE de Paranaíba inicia programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2025

A APAE de Paranaíba dará início, na próxima quinta-feira (21), à programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2025. Com o tema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!”, a iniciativa é um convite à reflexão e à ação concreta.

Neste ano, a APAE Brasil mobiliza a sociedade para um olhar mais atento e sensível: quem tem decidido o que as pessoas com deficiência podem ou não fazer? O objetivo é devolver às próprias pessoas com deficiência o protagonismo sobre suas vidas, escolhas e sonhos.

O tema foi criado pelos próprios auto defensores — indivíduos com deficiência intelectual ou múltipla que representam seus pares — reafirmando o lema internacional “Nada sobre nós, sem nós”.

Programação da APAE de Paranaíba – Semana Nacional 2025

21/08 – Quinta-feira

07h – Café da manhã no salão da Loja Maçônica Acácia Paranaibense.

09h30 – Panfletagem na Praça da República, embaixo da árvore da Figueira, seguida de ação no comércio. Encerramento às 10h45.

22/08 – Sexta-feira

07h – Manhã recreativa na chácara “Dona Bila”, sede de campo do Sindicato dos Servidores Públicos de Paranaíba (Sindispar). Encerramento às 10h30.

23/08 – Sábado