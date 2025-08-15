Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

DIREITOS E INCLUSÃO

APAE de Paranaíba inicia programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2025

campanha destaca o protagonismo das pessoas com deficiência e mobiliza atividades em Paranaíba.

Roberto Chamorro

Entre 21 e 28 de agosto, atividades incluem café da manhã, panfletagem, eventos culturais e ações de conscientização
Entre 21 e 28 de agosto, atividades incluem café da manhã, panfletagem, eventos culturais e ações de conscientização

A APAE de Paranaíba dará início, na próxima quinta-feira (21), à programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2025. Com o tema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!”, a iniciativa é um convite à reflexão e à ação concreta.

Neste ano, a APAE Brasil mobiliza a sociedade para um olhar mais atento e sensível: quem tem decidido o que as pessoas com deficiência podem ou não fazer? O objetivo é devolver às próprias pessoas com deficiência o protagonismo sobre suas vidas, escolhas e sonhos.

O tema foi criado pelos próprios auto defensores — indivíduos com deficiência intelectual ou múltipla que representam seus pares — reafirmando o lema internacional “Nada sobre nós, sem nós”.

Programação da APAE de Paranaíba – Semana Nacional 2025

21/08 – Quinta-feira

  • 07h – Café da manhã no salão da Loja Maçônica Acácia Paranaibense.
  • 09h30 – Panfletagem na Praça da República, embaixo da árvore da Figueira, seguida de ação no comércio. Encerramento às 10h45.

22/08 – Sexta-feira

  • 07h – Manhã recreativa na chácara “Dona Bila”, sede de campo do Sindicato dos Servidores Públicos de Paranaíba (Sindispar). Encerramento às 10h30.

23/08 – Sábado

Notícias Relacionadas

  • Divulgação de vídeos nos grupos de WhatsApp e redes sociais.

25/08 – Segunda-feira

  • 16h30 – Noite de Pizza na pizzaria Recanto. Encerramento às 19h.

26/08 – Terça-feira

  • 15h – Matinê no Clube da Terceira Idade, com animação de Fausto Sanfoneiro, término às 19h.

27/08 – Quarta-feira

  • 10h – Almoço no Celinhu’s Beer – Restaurante e Petiscaria, com música ao vivo de Cleber Coutinho. Encerramento às 12h30.

28/08 – Quinta-feira

  • 17h – Teatro na Igreja Batista da Benção. Encerramento às 20h.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos