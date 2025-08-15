APAE de Paranaíba inicia programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2025

A APAE de Paranaíba dará início, na próxima quinta-feira (21), à programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2025. Com o tema “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!”, a iniciativa é um convite à reflexão e à ação concreta.
Neste ano, a APAE Brasil mobiliza a sociedade para um olhar mais atento e sensível: quem tem decidido o que as pessoas com deficiência podem ou não fazer? O objetivo é devolver às próprias pessoas com deficiência o protagonismo sobre suas vidas, escolhas e sonhos.
O tema foi criado pelos próprios auto defensores — indivíduos com deficiência intelectual ou múltipla que representam seus pares — reafirmando o lema internacional “Nada sobre nós, sem nós”.
Programação da APAE de Paranaíba – Semana Nacional 2025
21/08 – Quinta-feira
- 07h – Café da manhã no salão da Loja Maçônica Acácia Paranaibense.
- 09h30 – Panfletagem na Praça da República, embaixo da árvore da Figueira, seguida de ação no comércio. Encerramento às 10h45.
22/08 – Sexta-feira
- 07h – Manhã recreativa na chácara “Dona Bila”, sede de campo do Sindicato dos Servidores Públicos de Paranaíba (Sindispar). Encerramento às 10h30.
23/08 – Sábado
- Divulgação de vídeos nos grupos de WhatsApp e redes sociais.
25/08 – Segunda-feira
- 16h30 – Noite de Pizza na pizzaria Recanto. Encerramento às 19h.
26/08 – Terça-feira
- 15h – Matinê no Clube da Terceira Idade, com animação de Fausto Sanfoneiro, término às 19h.
27/08 – Quarta-feira
- 10h – Almoço no Celinhu’s Beer – Restaurante e Petiscaria, com música ao vivo de Cleber Coutinho. Encerramento às 12h30.
28/08 – Quinta-feira
- 17h – Teatro na Igreja Batista da Benção. Encerramento às 20h.