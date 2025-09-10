Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

inclusão

Apae de Paranaíba promove 19ª Feira Verde na Praça da República

Estarão disponíveis plantas, artesanatos, tapetes, bolos e pães caseiros, além de outras peças criadas pelos participantes

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

A iniciativa busca promover a inclusão, incentivar a produção artesanal e oferecer uma oportunidade de convivência entre alunos, familiares e a comunidade - Foto/Apae Divulgação
A iniciativa busca promover a inclusão, incentivar a produção artesanal e oferecer uma oportunidade de convivência entre alunos, familiares e a comunidade - Foto/Apae Divulgação

A Apae de Paranaíba realiza, no próximo sábado (13), das 8h às 12h, a 19ª edição da Feira Verde, organizada pela entidade. O evento acontecerá na Praça da República e contará com a participação da comunidade em uma programação que valoriza o trabalho dos estudantes e de suas famílias.

Segundo a coordenadora Sandra Ignácio, a feira contará com exposição e venda de uma variedade de itens produzidos pelos estudantes e familiares. Estarão disponíveis plantas, artesanatos, tapetes, bolos e pães caseiros, além de outras peças criadas pelos participantes.

A iniciativa busca promover a inclusão, incentivar a produção artesanal e oferecer uma oportunidade de convivência entre alunos, familiares e a comunidade. A Feira Verde é aberta ao público, que poderá prestigiar as peças, adquirir produtos e apoiar as atividades da instituição.

A coordenadora conversou com o repórter Luciano Oliveira, da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, e deu mais detalhes sobre o evento:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos