Apae de Paranaíba promove 19ª Feira Verde na Praça da República

A Apae de Paranaíba realiza, no próximo sábado (13), das 8h às 12h, a 19ª edição da Feira Verde, organizada pela entidade. O evento acontecerá na Praça da República e contará com a participação da comunidade em uma programação que valoriza o trabalho dos estudantes e de suas famílias.

Segundo a coordenadora Sandra Ignácio, a feira contará com exposição e venda de uma variedade de itens produzidos pelos estudantes e familiares. Estarão disponíveis plantas, artesanatos, tapetes, bolos e pães caseiros, além de outras peças criadas pelos participantes.

A iniciativa busca promover a inclusão, incentivar a produção artesanal e oferecer uma oportunidade de convivência entre alunos, familiares e a comunidade. A Feira Verde é aberta ao público, que poderá prestigiar as peças, adquirir produtos e apoiar as atividades da instituição.

A coordenadora conversou com o repórter Luciano Oliveira, da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, e deu mais detalhes sobre o evento: