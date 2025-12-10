Apae de Paranaíba realiza VIII Bazar Especial com produtos apreendidos pela Receita Federal

Aparecida do Taboado

Paciente recebe alta com dores, e no dia seguinte, em outra cidade, tem diagnóstico de apendicite e é operada

Jovem recebeu alta com dores em hospital de Aparecida do Taboado; após buscar nova avaliação em Santa Fé do Sul, foi diagnosticada com apendicite e submetida a cirurgia. Hospital abriu sindicância.