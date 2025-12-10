Apae de Paranaíba realiza VIII Bazar Especial com produtos apreendidos pela Receita Federal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paranaíba realizará nesta sexta feira, dia 12, o VIII Bazar Especial, edição do tradicional bazar solidário com mercadorias apreendidas pela Receita Federal. O evento acontecerá das 08h às 16h, na sede da instituição, localizada na rodovia Diomário Faustino Dias, km 01, Jardim Karina, e reunirá grande variedade de perfumes, celulares, artigos de pesca, brinquedos e outros itens recebidos da Receita Federal de Campo Grande, com preços acessíveis e condições especiais. Também estarão disponíveis mobílias escolares usadas em bom estado de conservação.
O objetivo do bazar é arrecadar recursos para a manutenção das atividades e projetos da Apae, que atualmente atende cerca de 165 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, oferecendo acompanhamento pedagógico, terapêutico e social. A presidente da instituição, Eloiza Reis, destaca que as doações chegam em momento oportuno e reforça a importância da participação da comunidade. Ela afirma que cada compra realizada contribui diretamente para transformar vidas e manter o trabalho desenvolvido diariamente pela Apae.