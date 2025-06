Após 30 anos foragido, acusado de feminicídio finalmente enfrenta a Justiça

O Tribunal de Justiça daade Paranaíba realiza hoje mais uma audiência de julgamento. O Conselho de Sentença se reúne para julgar o réu Hélio Lima de Souza, acusado de feminicídio, por asfixia, contra Cleida Pedro da Silva, ocorrido em setembro de 1994, no interior de um motel. Após permanecer foragido por três décadas, ele foi preso em novembro do ano passado, na cidade de Uberaba (MG).

O júri será presidido pelo juiz da Vara Criminal, Dr. Edimilson Barbosa Àvila. A acusação ficará sob responsabilidade do promotor de Justiça da comarca de Aparecida do Taboado, Dr. Matheus Macedo Cartapatti, representando o Ministério Público. A defesa do réu será conduzida pelos advogados Cleber Luiz dos Santos e Lucas Ricardo de Paiva.

O crime e a investigação

Segundo os autos do processo, a vítima estava em casa com sua mãe no dia 19 de setembro de 1994, quando recebeu um telefonema de Hélio Lima de Souza. Ele disse que estava na rodoviária e pediu que Cleida fosse até lá para se despedir, alegando que iria viajar para Campo Grande.

Ao sair, Cleida mencionou que aproveitaria para comprar leite antes de retornar. Na manhã seguinte, diante da ausência da filha, sua mãe iniciou as buscas e procurou o acusado, com quem Cleida mantinha um relacionamento conturbado. A mãe da vítima soube, por meio da mãe do acusado, que ele também não havia aparecido. Diante da situação, registrou o desaparecimento da filha na delegacia de polícia.