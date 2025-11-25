Após 30 anos, SIMTED elege nova presidente com 77% dos votos e promete renovação na educação

Após mais de 30 anos à frente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Paranaíba (SIMTED), Sebastião Garcia fará a transição para Ana Lucia Cavalcante Berjas, eleita ontem presidente da entidade. A chapa “Renovação e Compromisso” recebeu 197 votos SIM, contra 6 votos NÃO e um em branco, totalizando 77% dos votos válidos.

A eleição ocorreu nas urnas instaladas na sede do sindicato e em cinco escolas da cidade. Além da presidente Ana Lucia Cavalcante, a diretoria executiva será composta por: Arlene Ramos Lacerda (vice-presidente), Marcia Maria Bichofe de Jesus (1ª secretária), Neide de Souza Ferreira (2ª secretária), Guilherma Aparecida de Souza Chaves (1ª tesoureira) e Aparecida de Fátima Garcia da Silva (2ª tesoureira).

Após a apuração, em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, o atual presidente, Sebastião Garcia, relembrou sua trajetória à frente do sindicato e destacou os desafios enfrentados ao longo dos anos. Por sua vez, a nova presidente prometeu transparência e maior participação da categoria, afirmando que a valorização dos profissionais da educação será uma prioridade em sua gestão. Ouça: