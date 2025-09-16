Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

POLÍTICA

Após dizer que seguiria Azambuja, Maycol afirma que Dagoberto decidirá sobre filiação ao PL

"Eu vou deixar ele decidir; ele é um cara que gosta de mim de verdade. Onde ele achar que é o melhor caminho para ajudar Paranaíba, eu vou. Se for o PL eu fico muito feliz", disse o prefeito

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Maycol Queiroz e Dagoberto Nogueira, durante a campanha eleitoral de 2022 - Foto/Redes Sociais
Maycol Queiroz e Dagoberto Nogueira, durante a campanha eleitoral de 2022 - Foto/Redes Sociais

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz (PSDB), mudou o discurso sobre sua ida para o PL. Anteriormente dada como certa por Maycol, ao firmar publicamente que seguiria o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e se filiaria à sigla, agora o prefeito condiciona sua mudança de partido a uma indicação, ou não, do deputado estadual Dagoberto Nogueira PDT. O curioso é que os dois partidos se encontram em lados opostos do espectro político, sendo o PDT (Partido Democrático Trabalhista) parte histórica da esquerda e o PL (Partido Liberal) o maior expoente da recém estruturada direita brasileira. Em entrevista ao repórter Luciano Oliveira, da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, Maycol comentou o assunto. Ouça:

