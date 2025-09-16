Após dizer que seguiria Azambuja, Maycol afirma que Dagoberto decidirá sobre filiação ao PL

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz (PSDB), mudou o discurso sobre sua ida para o PL. Anteriormente dada como certa por Maycol, ao firmar publicamente que seguiria o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e se filiaria à sigla, agora o prefeito condiciona sua mudança de partido a uma indicação, ou não, do deputado estadual Dagoberto Nogueira PDT. O curioso é que os dois partidos se encontram em lados opostos do espectro político, sendo o PDT (Partido Democrático Trabalhista) parte histórica da esquerda e o PL (Partido Liberal) o maior expoente da recém estruturada direita brasileira. Em entrevista ao repórter Luciano Oliveira, da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz, Maycol comentou o assunto. Ouça:
