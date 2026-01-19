Após furtar caminhonete, homem foge, bate em carros, colide contra muro de casa e acaba preso

Após furtar uma caminhonete, um homem tentou fugir, provocou uma sequência de acidentes e acabou colidindo contra o muro de uma residência na noite da última sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, no bairro De Lourdes. A ocorrência resultou na prisão do suspeito pela Polícia Militar.

Segundo informações da corporação, uma equipe de Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Atendimento para averiguar um acidente de trânsito do tipo choque. No local, os policiais constataram que uma caminhonete de cor preta havia atingido um veículo que estava estacionado de forma regular em frente a um estabelecimento comercial. Após a colisão, o condutor deixou o local sem prestar esclarecimentos e seguiu em fuga pela Avenida Cristovam Pereira dos Santos.

Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle da direção e se envolveu em novos impactos. O veículo colidiu contra uma árvore e, em seguida, atingiu o muro e o portão de uma residência, causando danos significativos à estrutura do imóvel. Em razão da violência das batidas, a caminhonete sofreu avarias severas na parte frontal e ficou impossibilitada de continuar em circulação.

O condutor sofreu ferimentos na região da testa em decorrência das colisões. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado à Santa Casa local, onde recebeu cuidados médicos.

Enquanto a ocorrência era atendida, a Polícia Militar foi informada de que a caminhonete utilizada pelo suspeito havia sido furtada momentos antes de uma residência. Com a confirmação do crime patrimonial, além dos danos e da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, os policiais deram voz de prisão ao autor.

Após receber alta médica, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. Por medida de segurança, o transporte foi realizado em compartimento de custódia, com o uso de algemas. O proprietário do veículo foi comunicado para providenciar a remoção da caminhonete do local onde ocorreram as colisões.