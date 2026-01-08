Após ser preso escondido embaixo de cama, dono de 'biqueira' ameaça família de policial

Um homem preso por tráfico de drogas em Paranaíba ameaçou policiais militares e insinuou ter conhecimento sobre a rotina familiar de um dos agentes durante o registro da ocorrência, segundo a Polícia Militar. A intimidação ocorreu após a prisão do suspeito, detido em flagrante durante uma ação da Força Tática do 13º Batalhão (CPA-2), que resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas e na apreensão de entorpecentes, dinheiro e uma arma.

De acordo com a PM, o traficante foi preso na tarde da última terça-feira (6), por volta das 17h40, após monitoramento de um imóvel apontado por moradores como biqueira. Durante patrulhamento preventivo na via denunciada, os policiais visualizaram o homem sentado na calçada. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu para o interior da residência, dispensando invólucros de droga pelo caminho.

O autor foi localizado escondido embaixo de uma cama e resistiu à abordagem, desferindo chutes contra os policiais. Para contê-lo, foi necessário o uso de técnicas de imobilização.

Ainda no local, os policiais constataram a existência de diversas porções de maconha já preparadas para a venda, dispostas sobre uma geladeira. Com autorização da proprietária do imóvel, a equipe realizou buscas minuciosas, que resultaram na apreensão de quatro tabletes e dois invólucros grandes de maconha, totalizando 3,4 quilos, além de cinco porções de ecstasy, que somaram 4,5 gramas.

Também foram apreendidos uma quantia considerável de dinheiro em espécie, uma balança de precisão, plástico filme utilizado para embalar drogas e uma espingarda de pressão com indícios de adaptação para arma de fogo.

Diante da quantidade de entorpecentes e das características do local, a Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos periciais na residência.

Já na delegacia, o homem confessou que comercializava entorpecentes no endereço havia mais de três anos e detalhou os valores praticados na venda das drogas. Além do tráfico, ele foi autuado pelos crimes de ameaça, porte de arma e resistência.

O criminoso recebeu voz de prisão e foi encaminhado à autoridade policial competente. Todo o material ilícito foi apreendido, e o preso teve seus direitos constitucionais assegurados, sendo acompanhado por advogado durante os procedimentos legais.