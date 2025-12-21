Arauco investe em transporte escolar e habitação para crescimento sustentável de Inocência

A Arauco segue fortalecendo sua atuação em Inocência com iniciativas voltadas ao crescimento planejado e sustentável do município. Entre as ações recentes estão a doação de um ônibus escolar para atender estudantes da zona rural e o início da construção da Vila Arauco, empreendimento habitacional destinado aos colaboradores da futura fábrica de celulose do Projeto Sucuriú.

As iniciativas integram o Plano Estratégico Socioambiental (PES) do projeto. “Essas ações refletem nosso compromisso com o desenvolvimento responsável, em parceria com o poder público, respeitando a dinâmica da comunidade local”, afirma Theofilo Militão, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco.

O ônibus escolar foi entregue no dia 10 de dezembro à Escola Municipal Rural Cirilo Anoena da Costa, localizada no km 35 da MS-316. Com capacidade para 48 passageiros, ar-condicionado e poltronas estofadas, o veículo reforça o transporte de alunos da zona rural. Segundo a secretária municipal de Educação, Adriana Franco, a doação contribui para a renovação da frota e para a segurança dos estudantes.