Arauco investe em transporte escolar e habitação para crescimento sustentável de Inocência

A Arauco segue fortalecendo sua atuação em Inocência com iniciativas voltadas ao crescimento planejado e sustentável do município. Entre as ações recentes estão a doação de um ônibus escolar para atender estudantes da zona rural e o início da construção da Vila Arauco, empreendimento habitacional destinado aos colaboradores da futura fábrica de celulose do Projeto Sucuriú.
As iniciativas integram o Plano Estratégico Socioambiental (PES) do projeto. “Essas ações refletem nosso compromisso com o desenvolvimento responsável, em parceria com o poder público, respeitando a dinâmica da comunidade local”, afirma Theofilo Militão, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco.
O ônibus escolar foi entregue no dia 10 de dezembro à Escola Municipal Rural Cirilo Anoena da Costa, localizada no km 35 da MS-316. Com capacidade para 48 passageiros, ar-condicionado e poltronas estofadas, o veículo reforça o transporte de alunos da zona rural. Segundo a secretária municipal de Educação, Adriana Franco, a doação contribui para a renovação da frota e para a segurança dos estudantes.
Já a Vila Arauco terá mais de 600 residências e deve ser concluída no segundo semestre de 2027. O projeto busca garantir moradia aos colaboradores próximos à unidade industrial, contribuindo para o ordenamento urbano e o desenvolvimento do município.
O Projeto Sucuriú representa a entrada da divisão de celulose da Arauco no Brasil, com investimento de US$ 4,6 bilhões e capacidade de produção de 3,5 milhões de toneladas por ano. A previsão é que a fábrica entre em operação no final de 2027, gerando milhares de empregos e impulsionando o desenvolvimento econômico da região.