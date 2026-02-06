Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

INFRAESTRUTURA

Arauco lança pedra fundamental da primeira ferrovia short line do Brasil em Inocência

Nova ferrovia deve reduzir até 94% das emissões de CO₂ e retirar cerca de 190 caminhões por dia das rodovias

Roberto Chamorro

Autoridades federais, estaduais e municipais participaram do lançamento da pedra fundamental da ferrovia do Projeto Sucuriú, em Inocência
Autoridades federais, estaduais e municipais participaram do lançamento da pedra fundamental da ferrovia do Projeto Sucuriú, em Inocência

A Arauco lançou, nesta sexta-feira (6), a pedra fundamental da ferrovia do Projeto Sucuriú, em Inocência (MS), em um evento considerado histórico para a logística e o setor ferroviário brasileiro. A obra marca a implantação da primeira short line do país, modelo de ferrovia de pequeno porte que conecta diretamente uma unidade industrial à malha ferroviária nacional.

A cerimônia reuniu executivos da companhia, autoridades municipais, estaduais e federais, entre elas os ministros Renan Filho (Transportes) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), além da senadora Tereza Cristina, do governador Eduardo Riedel e do prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, o Toninho da Cofap.

Com investimento estimado em R$ 2,4 bilhões, a ferrovia terá cerca de 54 quilômetros de extensão, sendo 45 km até a conexão com a Malha Norte, operada pela Rumo, e outros 9 km dentro do complexo industrial da Arauco. A previsão é que as obras sejam concluídas até o fim de 2027, juntamente com o início das operações da fábrica de celulose.

Notícias Relacionadas

“Essa shortline representa um marco dentro do novo arcabouço regulatório ferroviário brasileiro. Um modelo moderno, que amplia a capacidade logística do país, fortalece a integração com as malhas nacionais e cria condições reais para novos investimentos privados em infraestrutura”, assinalou  Carlos Altimiras, presidente da Arauco Brasil.

“Quando falamos em conectar, falamos de algo maior do que infraestrutura. Falamos em levar o Brasil, o Mato Grosso do Sul e a cidade de Inocência ao mundo. De transformar um território produtivo em referência global, capaz de inserir a celulose brasileira de forma competitiva nos principais mercados internacionais”, acentuou o executivo.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos