Arauco lança pedra fundamental da primeira ferrovia short line do Brasil em Inocência

A Arauco lançou, nesta sexta-feira (6), a pedra fundamental da ferrovia do Projeto Sucuriú, em Inocência (MS), em um evento considerado histórico para a logística e o setor ferroviário brasileiro. A obra marca a implantação da primeira short line do país, modelo de ferrovia de pequeno porte que conecta diretamente uma unidade industrial à malha ferroviária nacional.

A cerimônia reuniu executivos da companhia, autoridades municipais, estaduais e federais, entre elas os ministros Renan Filho (Transportes) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), além da senadora Tereza Cristina, do governador Eduardo Riedel e do prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, o Toninho da Cofap.

Com investimento estimado em R$ 2,4 bilhões, a ferrovia terá cerca de 54 quilômetros de extensão, sendo 45 km até a conexão com a Malha Norte, operada pela Rumo, e outros 9 km dentro do complexo industrial da Arauco. A previsão é que as obras sejam concluídas até o fim de 2027, juntamente com o início das operações da fábrica de celulose.