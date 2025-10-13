Assassino de companheira alega legítima defesa e culpa 'bebedeira de casal' por crime

A madrugada da última sexta-feira (10) foi marcada por mais um caso de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Erivelte Barbosa Lima de Souza, de 48 anos, foi morta com uma facada no tórax pelo companheiro, Adenilton José da Silva Santos, de 30 anos. O crime ocorreu na na região rural de Paranaíba.

Segundo informações da Polícia Civil, o casal vivia junto há cerca de cinco meses. Na quinta-feira (9), os dois passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas. À noite, uma discussão entre eles terminou de forma trágica. Durante a briga, Adenilton desferiu um golpe de faca no peito de Erivelte.

A vítima ainda foi socorrida por vizinhos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito com as roupas sujas de sangue. Ele foi preso em flagrante e confessou o crime, alegando estar embriagado no momento da agressão. Em depoimento, afirmou que a esposa teria tentado atacá-lo com uma faca e que, ao tentar se defender, acabou atingindo-a. Questionado sobre a motivação, respondeu apenas: “Foi a cachaça.”

A filha da vítima, que reside em outro estado, disse à polícia que não conhecia o atual companheiro da mãe, mas sabia que o relacionamento era conturbado e marcado por ciúmes e constantes desentendimentos. Apesar disso, Erivelte nunca havia registrado boletins de ocorrência contra o agressor.

Com este caso, Mato Grosso do Sul registra 29 feminicídios em 2025, número que acende o alerta sobre a escalada da violência contra a mulher no estado. A vítima anterior, Gisele da Silva Cylis Saochine, foi assassinada no último dia 2 de outubro, na capital Campo Grande.

A Polícia Civil de Paranaíba continua investigando o caso. Adenilton segue preso e está à disposição da Justiça.