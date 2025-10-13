Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

EMBRIAGUEZ E MORTE

Assassino de companheira alega legítima defesa e culpa 'bebedeira de casal' por crime

Os dois teriam passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas antes da discussão que resultou no feminicídio; ele alega ter sido atacado por ela. O casal vivia junto há aproximadamente cinco meses

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

O crime ocorreu na região rural de Paranaíba - Foto/13° Batalhão de Polícia Militar
O crime ocorreu na região rural de Paranaíba - Foto/13° Batalhão de Polícia Militar

A madrugada da última sexta-feira (10) foi marcada por mais um caso de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Erivelte Barbosa Lima de Souza, de 48 anos, foi morta com uma facada no tórax pelo companheiro, Adenilton José da Silva Santos, de 30 anos. O crime ocorreu na na região rural de Paranaíba.

Segundo informações da Polícia Civil, o casal vivia junto há cerca de cinco meses. Na quinta-feira (9), os dois passaram o dia ingerindo bebidas alcoólicas. À noite, uma discussão entre eles terminou de forma trágica. Durante a briga, Adenilton desferiu um golpe de faca no peito de Erivelte.

A vítima ainda foi socorrida por vizinhos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito com as roupas sujas de sangue. Ele foi preso em flagrante e confessou o crime, alegando estar embriagado no momento da agressão. Em depoimento, afirmou que a esposa teria tentado atacá-lo com uma faca e que, ao tentar se defender, acabou atingindo-a. Questionado sobre a motivação, respondeu apenas: “Foi a cachaça.”

A filha da vítima, que reside em outro estado, disse à polícia que não conhecia o atual companheiro da mãe, mas sabia que o relacionamento era conturbado e marcado por ciúmes e constantes desentendimentos. Apesar disso, Erivelte nunca havia registrado boletins de ocorrência contra o agressor.

Com este caso, Mato Grosso do Sul registra 29 feminicídios em 2025, número que acende o alerta sobre a escalada da violência contra a mulher no estado. A vítima anterior, Gisele da Silva Cylis Saochine, foi assassinada no último dia 2 de outubro, na capital Campo Grande.

A Polícia Civil de Paranaíba continua investigando o caso. Adenilton segue preso e está à disposição da Justiça.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos