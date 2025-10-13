Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

CONVOCAÇÃO

Assistência Social convoca com urgência beneficiários do Bolsa Família em Paranaíba; veja a lista

De acordo com ofício redigido pela pasta, convocados devem comparecer de forma imediata ao CRAS Maria Félix da Silva

Leonardo Guimarães

Os convocados devem comparecer ao CRAS portando documentos pessoais, comprovante de residência e, se possível, o cartão do Bolsa Família - Foto/Arquivo
Os convocados devem comparecer ao CRAS portando documentos pessoais, comprovante de residência e, se possível, o cartão do Bolsa Família - Foto/Arquivo

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Paranaíba divulgou, por meio do ofício nº 94/2025, uma lista com nomes de beneficiários do Programa Bolsa Família que precisam comparecer com urgência ao CRAS Maria Félix da Silva para a regularização do cadastro no programa.

De acordo com o comunicado, a atualização cadastral é essencial para a manutenção do benefício. A não regularização pode resultar no bloqueio ou suspensão temporária do repasse.

Os convocados devem comparecer ao CRAS portando documentos pessoais, comprovante de residência e, se possível, o cartão do Bolsa Família. Veja a lista:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos