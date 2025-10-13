Assistência Social convoca com urgência beneficiários do Bolsa Família em Paranaíba; veja a lista

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Paranaíba divulgou, por meio do ofício nº 94/2025, uma lista com nomes de beneficiários do Programa Bolsa Família que precisam comparecer com urgência ao CRAS Maria Félix da Silva para a regularização do cadastro no programa.

De acordo com o comunicado, a atualização cadastral é essencial para a manutenção do benefício. A não regularização pode resultar no bloqueio ou suspensão temporária do repasse.

Os convocados devem comparecer ao CRAS portando documentos pessoais, comprovante de residência e, se possível, o cartão do Bolsa Família. Veja a lista: