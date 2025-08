Baixa umidade relativa do ar deixa pecuaristas em estado de alerta para incêndios

O presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, Fábio Macedo, fez um alerta sobre a possibilidade queimadas na região rural nos próximos dias e meses. De acordo com o pecuarista, embora a região viva uma situação climática atípica, com um período de chuvas regulares maior que o habitual nessa época do ano – não em volume, mas em períodos – a baixa humidade relativa do ar é um fato preponderante para o risco de focos de incêndios.

Em entrevista ao jornalista Roberto Chamorro, da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz e Portal RCN67, Fábio comenta o assunto e faz alerta relembrando episódios de 2024. Ouça: