Bombeiros encerram buscas por jovem desaparecido no rio Paranaíba

O Corpo de Bombeiros Militar de Paranaíba informou que, após 72 horas de buscas com o emprego de militares, embarcações e drone, não foi possível localizar o jovem Nadson Bispo dos Santos desaparecido nas proximidades da ponte Alencastro, na MS-497, às margens do Rio Paranaíba, desde o dia 31 de outubro de 2025.

As equipes concentraram os esforços no Rio Paranaíba, ponto que corresponde à última informação sobre o desaparecido, embora não haja confirmação de que a vítima tenha efetivamente pulado da ponte. Durante as operações, foi delimitado e vasculhado um perímetro de aproximadamente 10 quilômetros, abrangendo toda a área monitorada pelas equipes.