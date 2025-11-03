Bombeiros encerram buscas por jovem desaparecido no rio Paranaíba

O Corpo de Bombeiros Militar de Paranaíba informou que, após 72 horas de buscas com o emprego de militares, embarcações e drone, não foi possível localizar o jovem Nadson Bispo dos Santos desaparecido nas proximidades da ponte Alencastro, na MS-497, às margens do Rio Paranaíba, desde o dia 31 de outubro de 2025.
As equipes concentraram os esforços no Rio Paranaíba, ponto que corresponde à última informação sobre o desaparecido, embora não haja confirmação de que a vítima tenha efetivamente pulado da ponte. Durante as operações, foi delimitado e vasculhado um perímetro de aproximadamente 10 quilômetros, abrangendo toda a área monitorada pelas equipes.
Ao longo das diligências, não foram encontrados vestígios nem surgiram novas informações que indicassem o paradeiro do jovem.
Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros Militar de Paranaíba informou que procedeu à desmobilização das equipes de busca e que os relatórios das ações serão encaminhados à Polícia Civil.