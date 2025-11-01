Bombeiros retomam buscas por jovem desaparecido no Rio Paranaíba

O Corpo de Bombeiros de Paranaíba retoma neste sábado (1º), no Rio Paranaíba, as buscas por um jovem de 23 anos desaparecido desde a manhã de sexta-feira (31).

A Polícia Civil de Paranaíba investiga o desaparecimento de Nadson Bispo dos Santos, registrado por sua mãe após ela perder contato com o filho durante a madrugada.

Segundo informações preliminares, o rapaz teria se envolvido em um acidente de trânsito na cidade enquanto dirigia o carro do pai. Após o ocorrido, ele teria retornado à casa da família, onde pegou o próprio veículo, um Gol G5, e desde então está desaparecido.

O automóvel foi encontrado pela família nas proximidades do posto fiscal da MS-497, na saída para Minas Gerais. O carro estava com a chave na ignição e continha pertences pessoais, como o celular e a carteira.