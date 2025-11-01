Veículos de Comunicação
DESAPARECIMENTO

Bombeiros retomam buscas por jovem desaparecido no Rio Paranaíba

Nadson Bispo dos Santos, de 23 anos, está desaparecido desde a manhã de sexta-feira (31); carro foi encontrado com pertences pessoais próximos à divisa com Minas Gerais.

Roberto Chamorro

Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas no Rio Paranaíba por Nadson Bispo dos Santos, desaparecido desde sexta-feira (31). ( Foto Rede Social)
Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas no Rio Paranaíba por Nadson Bispo dos Santos, desaparecido desde sexta-feira (31). ( Foto Rede Social)

O Corpo de Bombeiros de Paranaíba retoma neste sábado (1º), no Rio Paranaíba, as buscas por um jovem de 23 anos desaparecido desde a manhã de sexta-feira (31).

A Polícia Civil de Paranaíba investiga o desaparecimento de Nadson Bispo dos Santos, registrado por sua mãe após ela perder contato com o filho durante a madrugada.

Segundo informações preliminares, o rapaz teria se envolvido em um acidente de trânsito na cidade enquanto dirigia o carro do pai. Após o ocorrido, ele teria retornado à casa da família, onde pegou o próprio veículo, um Gol G5, e desde então está desaparecido.

O automóvel foi encontrado pela família nas proximidades do posto fiscal da MS-497, na saída para Minas Gerais. O carro estava com a chave na ignição e continha pertences pessoais, como o celular e a carteira.

Após abandonar o veículo, Nadson teria seguido a pé em direção à ponte Alencastro. Conforme o boletim de ocorrência, ele fez uma publicação nas redes sociais com teor de despedida, deixando mensagens para alguns amigos.

De acordo com relatos, o jovem também havia publicado em sua rede social uma foto da ponte Alencastro, situada na divisa entre os estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
Familiares informaram que tentaram contato telefônico e por aplicativo de mensagens, sem sucesso. Também entraram em contato com amigos, que relataram não ter notícias nem informações sobre o paradeiro do rapaz.

Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, realizaram buscas na tarde de ontem na região da ponte Alencastro, na divisa entre Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, mas não encontraram vestígios do jovem.

Pelas redes sociais, familiares seguem pedindo informações que possam ajudar a localizar Nadson.

