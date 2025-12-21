Veículos de Comunicação
LUTOU PELA VIDA

Bombeiros tentaram reanimar Beatriz ainda no local; vítima foi lançada para fora do veículo durante capotamento

Segundo os socorristas, a jovem apresentava instabilidade nos sinais vitais no momento do atendimento, o que motivou o início imediato de uma batalha pela reanimação

Leonardo Guimarães

Encontrada ainda com sinais vitais, Beatriz Souza lutou pela via durante tentativas de reanimação dos socorristas - Foto/Redes sociais
Arremessada para fora do veículo durante um capotamento, Beatriz Souza Santos, de 22 anos, foi encontrada inconsciente e em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, que realizou manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de forma contínua até a chegada ao hospital, sem sucesso.

O acidente ocorreu por volta das 12h20 de sábado (20), na rodovia BR-497, trecho entre Paranaíba (MS) e a Ponte Alencastro, divisa com Minas Gerais, nas proximidades do posto fiscal. Segundo os socorristas, a jovem apresentava instabilidade nos sinais vitais no momento do atendimento, o que motivou o início imediato dos procedimentos de reanimação ainda no local.

Destroços do veículo VW Parati às margens da rodovia após capotamento – Foto/Redes sociais

As manobras foram mantidas durante todo o deslocamento até a Santa Casa de Paranaíba, onde a vítima deu entrada no pronto-socorro já sem vida.

As circunstâncias do acidente seguem sob apuração. O condutor do veículo teria deixado o local antes da chegada das equipes de emergência.

