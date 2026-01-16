Briga de casal termina em ameaça de esfaqueamento e prisão em casa de velório

A Polícia Militar foi acionada na noite de sábado (10) após denúncia de que um homem teria ameaçado matar uma mulher com uma faca, em uma residência localizada na Rua Luiz Farinha, no bairro de Lourdes, em Paranaíba (MS).

Segundo o registro policial, a ameaça ocorreu durante a noite, quando o suspeito, ex-companheiro da mãe da vítima, foi até o imóvel em estado de alteração e agressividade. No local, ele passou a gritar pelo nome da ex-namorada, provocando tumulto e chamando a atenção dos moradores. Ao questionar a conduta do homem, a filha da mulher teria iniciado uma discussão com o suspeito.

Durante o desentendimento, de acordo com o relato da vítima, o homem colocou a mão em uma faca que trazia na cintura e afirmou que iria desferir um golpe com a intenção de matá-la. Após deixar o interior da residência, o suspeito continuou fazendo ameaças do lado de fora, dizendo que retornaria armado para atirar contra a jovem.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mãe da vítima também relatou ter sido alvo de intimidações. Ela afirmou que o homem disse que “tocaria o terror” contra ambas e contra a residência, o que a fez se sentir ameaçada. As vítimas informaram que, ao serem avisadas de que a Polícia Militar seria acionada, o suspeito demonstrou desprezo pela autoridade policial e manteve o tom agressivo.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, o homem já havia deixado o local. As vítimas estavam na Delegacia de Polícia Civil, onde formalizavam o registro da ocorrência. Com base nas informações repassadas, os policiais realizaram diligências em possíveis endereços onde o suspeito poderia estar.

Após informações de moradores, as equipes se deslocaram até a Casa de Velório Municipal, onde o homem foi localizado e reconhecido pela vítima. Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Diante do crime de ameaça, o suspeito foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, onde o caso foi registrado e encaminhado para as providências legais cabíveis.