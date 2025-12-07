Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

Street Fighter

Briga de rua termina em correria, sangue, convulsão e homem desacordado no asfalto

Atendimento rápido da PM ajudou a estabilizar o homem até a chegada do socorro; ocorrência chamou a atenção de pedestres na região central da cidade

Leonardo Guimarães

imediações da Avenida Três Lagoas com a Rua Coronel Carlos - Foto/Redes Sociais
Um homem em situação de rua sofreu ferimentos e entrou em crise convulsiva na tarde de sexta-feira (5) em Paranaíba, na região da Avenida Três Lagoas com a Rua Coronel Carlos. De acordo com informações da Polícia Militar, o incidente teria sido provocado por uma briga corporal entre moradores de rua minutos antes da ocorrência.

Testemunhas relataram que, além das convulsões, a vítima apresentava sangramento ativo no braço, resultante da agressão.

A Polícia Militar, presente no local, iniciou imediatamente os protocolos de atendimento pré-hospitalar. A vítima foi posicionada deitada de lado, procedimento indicado para casos de convulsão, com o objetivo de proteger as vias aéreas e prevenir complicações até a chegada do socorro especializado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o encaminhamento do homem à Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar informou que acompanha a ocorrência e investiga as circunstâncias da briga que resultou nos ferimentos.

