CÂMARA MUNICIPAL PARANAÍBA

Câmara aprova Moção de Aplauso ao empresário Célio Leal, o “Celinhus Beer”

Moção proposta pelo vereador Gilson Santana foi aprovada por unanimidade; o empresário agradeceu o reconhecimento.

Roberto Chamorro

Empresário Célio Leal da Silva, "Celinhus Beer" - Foto/Leonardo Guimarães
O vereador Gilson Santana teve aprovada por unanimidade a moção de aplauso ao empresário Célio Leal da Silva, conhecido como “Celinhus Beer”. A homenagem, lida pelo 1º secretário da Mesa Diretora, vereador Edmar Pires Júnior (Dólar), reconhece a trajetória de Célio e sua contribuição como cidadão e empreendedor de destaque no município.

Nascido em Paranaíba em 27 de março de 1975, Célio é filho de Cândida Severino de Godoy, natural de Carneirinho (MG), e de Sebastião Leal da Silva, natural de Neves Paulista (SP).
Casado com Jaine Ribeiro Paiva, formou uma família com três filhosLaura Priscila, Tales José e Luís Miguel — e é avô de Hugo Henrique e Cecília.

Célio descobriu sua vocação para o comércio ainda aos 12 anos, quando iniciou sua jornada profissional no mercado municipal. Em julho de 2004, realizou um sonho ao inaugurar o Celinhus Beer, espaço que se consolidou como símbolo de amizade e alegria, marcando presença na vida social de Paranaíba.

Durante a leitura do memorial justificando a moção, o vereador Gilson Santana destacou que o exemplo de Célio ultrapassa o comércio:

“Ele é o retrato do homem simples, batalhador e generoso, que transforma o trabalho em ferramenta de amor ao próximo. É sinônimo de amizade, alegria e solidariedade — qualidades que engrandecem o nome de Paranaíba e inspiram todos a acreditar no poder do bem.”

Emocionado, o empresário agradeceu a homenagem, acompanhado da esposa:

“É um prazer muito grande receber o reconhecimento pelo trabalho que fazemos pela sociedade, abençoando vidas e ajudando quem precisa. Isso é maravilhoso”, afirmou Célio Leal.

