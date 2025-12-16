Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

PARANAÍBA

Câmara aprova Orçamento de R$ 364 milhões para Paranaíba em 2026

Com previsão de R$ 364 milhões, Lei Orçamentária Anual do próximo ano é aprovada por unanimidade na Câmara Municipal

Roberto Chamorro

A Câmara Municipal aprovou projeto de lei nº 020/2025 que estima o orçamento do município em R$ 364 milhões
A Câmara Municipal aprovou projeto de lei nº 020/2025 que estima o orçamento do município em R$ 364 milhões

A Câmara Municipal de Paranaíba aprovou, por unanimidade, o projeto de lei nº 020/2025, referente a Lei Orçamentária Anual de 2026, que estima o orçamento do município em R$ 364 milhões. O valor representa uma redução de R$ 19 milhões em relação ao orçamento de 2025. A votação ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 16, durante a penúltima sessão ordinária do Legislativo neste ano.

Do total previsto, o orçamento fiscal corresponde a R$ 232.198.000,00, enquanto o orçamento da seguridade social soma R$ 131.802.000,00, contemplando áreas como saúde, assistência social e previdência. A receita orçamentária será composta por arrecadação de tributos, transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, conforme a legislação vigente.

As receitas correntes estão estimadas em R$ 348.781.000,00 e as receitas de capital em R$ 23.730.500,00. Já as receitas contraorçamentárias totalizam R$ 18.658.500,00, com dedução da receita no valor de R$ 27.170.000,00.

Entre as despesas, a Secretaria de Educação concentra o maior volume de recursos, com R$ 98.795.000,00, seguida pela Secretaria de Saúde, que contará com R$ 87.780.000,00. A Secretaria de Planejamento terá orçamento de R$ 44.392.000,00.

Outras áreas também recebem investimentos significativos, como o Instituto de Previdência, com R$ 33.188.000,00, a Secretaria de Urbanismo, Habitação e Infraestrutura, com R$ 26.587.500,00, e a Secretaria de Finanças, que contará com R$ 24.744.999,85.

A Secretaria de Assistência Social terá R$ 10.837.000,00, enquanto a Câmara Municipal contará com orçamento de R$ 13.000.000,00. Já a Secretaria de Obras receberá R$ 6.468.000,00, a Secretaria de Meio Ambiente R$ 5.868.000,00, a Secretaria de Cultura R$ 4.083.000,00, a Secretaria de Agricultura e Pecuária R$ 3.425.500,15, e a Secretaria de Administração R$ 2.363.000,00.

Notícias Relacionadas

O orçamento também garante R$ 5.779.608,50 para o atendimento das emendas impositivas apresentadas pelos vereadores, assegurando a execução de investimentos indicados pelo Legislativo.

A Lei Orçamentária Anual estabelece as bases para a execução das políticas públicas, a manutenção dos serviços essenciais e a realização de investimentos no município ao longo de 2026.

Limites constitucionais respeitados

O parecer da presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereadora Débora Queiroz levou em consideração a plena conformidade com as normas constitucionais, legais e regimentais.

De acordo com o parecer,  “o projeto respeita os limites constitucionais mínimos de aplicação em Educação e Saúde, bem como os percentuais máximos de despesa com pessoal e encargos, garantindo o atendimento dos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência equilíbrio e transparência fiscal”.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos