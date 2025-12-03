Câmara aprova R$ 5,7 milhões em emendas impositivas para o orçamento de 2026

A Câmara Municipal de Paranaíba aprovou na noite de ontem a indicação das emendas impositivas dos treze vereadores que serão incorporadas ao orçamento municipal de 2026. No total, serão destinados R$ 5.779.608,85 a projetos e ações que beneficiam diretamente a população, com investimentos em infraestrutura, saúde, educação, cultura, esporte e apoio às entidades sociais.
Cada vereador contará com R$ 444.585,29 em emendas, sendo que, obrigatoriamente, 50% do valor deve ser destinado à área da saúde, conforme determina a legislação vigente.
A deliberação ocorreu durante a 42ª sessão ordinária da atual legislatura, que contou ainda com 24 indicações e uma extensa ordem do dia, incluindo moções de aplausos e votações de concessão de títulos de cidadão honorário.
Entre as homenagens, a professora e pesquisadora Raissa Nunes Pinto recebeu moção de aplausos, de autoria do vereador Maicom Grotto, pela dedicação à educação pública e pelo destaque como integrante do time de embaixadores do Congresso Nacional de Educação (CONEDU).
Outra moção de aplauso, por iniciativa do vereador Andrew Robalinho, foi concedida à senhora Taligeani Nagliati da Silva Rodrigues, em reconhecimento aos 10 anos de atuação na área da saúde, marcados pela dedicação, excelência, empatia e humanização no atendimento ao público.
O professor Robson Patrício de Jesus e as atletas do time de basquete feminino de Paranaíba também receberam moção de aplausos, por iniciativa do vereador Marcos Carenga, em razão da conquista nos Jogos Abertos de Basquete Feminino, realizados em Três Lagoas. A equipe paranaibense sagrou-se campeã estadual ao vencer as equipes de Campo Grande, Maracaju e, na grande final, Corumbá, pelo placar de 64 a 46
Os vereadores também aprovaram requerimento de urgência da Mesa Diretora para votação de projetos de concessão de títulos de cidadão honorário de Paranaíba às seguintes personalidades:
Dr. Pedro Eurico Salgueiro (indicação do vereador Fabiano Morais Agi),
Dr. José Alexandre Cambraia (iniciativa da vereadora Débora Queiroz),
João Antônio Bessa Costa (autoria do vereador Mauricio Gomes Bugrão),
Padre Alessandro de Assis (indicação da vereadora Wanice Luciana de Oliveira) e
Vitor Rossafa de Oliveira (de autoria do vereador Marcos Carenga).
O vereador Gilson Santana também apresentou projeto para conceder título de cidadania a Anderson Rezende Pereira. Já em outro projeto legislativo, os vereadores Cesar Moreth, Lúcio Freitas, Zezinho Boca Preta e Débora Queiroz aprovaram a concessão do título honorífico à deputada estadual Mara Caseira.