Câmara aprova R$ 5,7 milhões em emendas impositivas para o orçamento de 2026

A Câmara Municipal de Paranaíba aprovou na noite de ontem a indicação das emendas impositivas dos treze vereadores que serão incorporadas ao orçamento municipal de 2026. No total, serão destinados R$ 5.779.608,85 a projetos e ações que beneficiam diretamente a população, com investimentos em infraestrutura, saúde, educação, cultura, esporte e apoio às entidades sociais.

Cada vereador contará com R$ 444.585,29 em emendas, sendo que, obrigatoriamente, 50% do valor deve ser destinado à área da saúde, conforme determina a legislação vigente.

A deliberação ocorreu durante a 42ª sessão ordinária da atual legislatura, que contou ainda com 24 indicações e uma extensa ordem do dia, incluindo moções de aplausos e votações de concessão de títulos de cidadão honorário.

Entre as homenagens, a professora e pesquisadora Raissa Nunes Pinto recebeu moção de aplausos, de autoria do vereador Maicom Grotto, pela dedicação à educação pública e pelo destaque como integrante do time de embaixadores do Congresso Nacional de Educação (CONEDU).