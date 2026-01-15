Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA

Câmara aprova reposição de 4,46% para servidores municipais de Paranaíba

Reposição inflacionária baseada no IPCA beneficia servidores do Executivo, Legislativo, aposentados e pensionistas

Roberto Chamorro

Sessão extraordinária garantiu aprovação dos projetos para inclusão do reajuste na folha de janeiro
Os servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo, além de aposentados e pensionistas vinculados à Previdência Municipal de Paranaíba (Previm), terão assegurado na folha de pagamento do mês de janeiro o reajuste de 4,46%, referente à reposição inflacionária.

A garantia do reajuste ocorreu após a realização da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal em 2026, realizada nesta quarta-feira (14). Na ocasião, os vereadores apreciaram e aprovaram três projetos de lei complementar que tratam da recomposição salarial com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Entre as matérias aprovadas está o Projeto de Lei Complementar encaminhado pelo prefeito Maycol Queiroz, que concede a reposição inflacionária aos servidores efetivos e comissionados do Poder Executivo. Também foi aprovado o projeto que estende o reajuste aos servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas vinculados ao Previm. No âmbito do Legislativo, outro Projeto de Lei Complementar garante a reposição salarial aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal.

A sessão contou com a presença da maioria dos parlamentares, com exceção do vereador Sindoley Morais, conforme informou a presidente da Câmara, vereadora Wanice Luciana de Oliveira. Ela destacou a importância da convocação da sessão extraordinária para assegurar que o reajuste fosse incluído ainda na folha de pagamento de janeiro.

“A realização da sessão extraordinária foi fundamental para garantir que os servidores recebam o reajuste já neste mês, demonstrando respeito e valorização do funcionalismo público”, afirmou a presidente.

Wanice Luciana também esclareceu que a participação dos vereadores em sessões extraordinárias não gera custos adicionais ao Legislativo, uma vez que não há previsão de pagamento extra no regimento interno da Casa.

A sessão extraordinária foi acompanhada por servidores e membros da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais- Sindispar.

Os textos sancionados pelo prefeito Maycol Queiroz foram publicados na edição desta quinta-feira (15) do Diário Oficial da Assomasul, por meio das Leis Complementares nº 219, 220 e 221, que tratam da reposição inflacionária concedida aos servidores municipais.

