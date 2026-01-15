Câmara aprova reposição de 4,46% para servidores municipais de Paranaíba

Os servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo, além de aposentados e pensionistas vinculados à Previdência Municipal de Paranaíba (Previm), terão assegurado na folha de pagamento do mês de janeiro o reajuste de 4,46%, referente à reposição inflacionária.

A garantia do reajuste ocorreu após a realização da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal em 2026, realizada nesta quarta-feira (14). Na ocasião, os vereadores apreciaram e aprovaram três projetos de lei complementar que tratam da recomposição salarial com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Entre as matérias aprovadas está o Projeto de Lei Complementar encaminhado pelo prefeito Maycol Queiroz, que concede a reposição inflacionária aos servidores efetivos e comissionados do Poder Executivo. Também foi aprovado o projeto que estende o reajuste aos servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas vinculados ao Previm. No âmbito do Legislativo, outro Projeto de Lei Complementar garante a reposição salarial aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal.

A sessão contou com a presença da maioria dos parlamentares, com exceção do vereador Sindoley Morais, conforme informou a presidente da Câmara, vereadora Wanice Luciana de Oliveira. Ela destacou a importância da convocação da sessão extraordinária para assegurar que o reajuste fosse incluído ainda na folha de pagamento de janeiro.