Início Paranaíba

LEGISLAÇÃO

Câmara de Paranaíba aprova regulamentação para uso de bicicletas elétricas

Apresentado em 19 de maio deste ano, o projeto estava parado na Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final para análise

Leonardo Guimarães e Roberto Chamorro

Autoridades e população debatem as bikes elétricas e o dilema da falta de fiscalização nas ruas - Foto/Arquivo
Autoridades e população debatem as bikes elétricas e o dilema da falta de fiscalização nas ruas - Foto/Arquivo

Projeto de autoria do vereador Andrew Robalinho (PSDB) é aprovado na Câmara e deve estabelecer normas para circulação dos veículos. O parlamentar comentou o assunto em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz. Ouça:

