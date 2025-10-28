Projeto de autoria do vereador Andrew Robalinho (PSDB) é aprovado na Câmara e deve estabelecer normas para circulação dos veículos. O parlamentar comentou o assunto em entrevista à Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz. Ouça:
Câmara de Paranaíba aprova regulamentação para uso de bicicletas elétricas
Apresentado em 19 de maio deste ano, o projeto estava parado na Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final para análise
ALÉM DA REGRA
Lei das bikes elétricas: vereador Lúcio e apresentadores debatem conscientização e fiscalização após aprovação
Durante a conversa, ao falarem sobre legislação de trânsito e patrulhamento, o nome de Sargento Benites foi lembrado como boa opção para condução de trabalho de fiscalização da lei aprovada pela Câmara de Paranaíba
ENTREVISTA
Comandante do 13º BPMMS comenta regulamentação de bicicletas elétricas após acidente que matou criança
Em meio à comoção pelo acidente que vitimou uma menina de 3 anos, comandante da PM defende regras mais rígidas para uso de bicicletas elétricas em Paranaíba
EMOCIONANTE E TRANSCENDENTAL
Morte de casal com poucas horas de diferença emociona município de Cassilândia
De acordo com informações da família, Velci sofreu um infarto durante a madrugada, e Salete, em choque com a morte do marido, um AVC logo após. Servidores aposentados, casal se despede da vida no Dia do Servidor Público
EDUCAÇÃO
UEMS anuncia construção de Restaurante Universitário em Paranaíba
Segundo a administração da universidade, a implantação dos Restaurantes Universitários representa um passo importante na ampliação da infraestrutura estudantil e no fortalecimento das políticas de permanência acadêmica
LEI ANTONELLA
Morte de Antonella deve acelerar votação de regras para uso de bicicletas elétricas em Paranaíba
Projeto de lei que regulamenta circulação de bicicletas elétricas e similares será votado nesta segunda-feira (27), um dia após a morte da criança no bairro Jardim Karina
DOURADOS FORTE!
Riedel defende união e aponta aeroporto de Dourados como base do crescimento
O governador Eduardo Riedel afirmou que a agenda de investimentos em Dourados consolida um modelo de cooperação entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Ao comentar a obra do aeroporto de Dourados, ele destacou que a infraestrutura “dá suporte e base” ao ciclo de expansão econômica no sul do Estado. “O aeroporto é um […]