Câmara de Paranaíba aprova regulamentação para uso de bicicletas elétricas

EMOCIONANTE E TRANSCENDENTAL

Morte de casal com poucas horas de diferença emociona município de Cassilândia

De acordo com informações da família, Velci sofreu um infarto durante a madrugada, e Salete, em choque com a morte do marido, um AVC logo após. Servidores aposentados, casal se despede da vida no Dia do Servidor Público