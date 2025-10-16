Veículos de Comunicação
CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAIBA

Câmara de Paranaíba discute melhorias em infraestrutura e saúde

Vereadores também aprovaram moções de aplauso e rejeitaram denúncia protocolada contra o vereador Lúcio Antônio de Freitas.

Roberto Chamorro

Na 35ª Sessão Ordinária , a Câmara Municipal de Paranaíba apresentou 21 indicações parlamentares, com destaque para propostas relacionadas à infraestrutura urbana, saúde pública e serviços essenciais.

A maioria das proposições — 17 indicações — foi encaminhada ao secretário municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, Longuinho Alves de Oliveira, tratando de temas como operação tapa-buracos, limpeza pública, instalação de academias ao ar livre, manutenção de áreas de lazer, implantação de semáforos e lombadas elevadas, além de pedido para instalação de bebedouro público na Praça da República e melhorias na ponte sobre o Córrego Fundo.

Também foram apresentadas indicações à secretária municipal de Saúde, Cíntia Mirela, solicitando a criação de uma equipe de manutenção para pequenos reparos nas unidades de saúde, e à empresa Sanesul, com pedidos relacionados ao saneamento básico no município.

Durante a Ordem do Dia, os vereadores aprovaram diversas Moções de Aplauso.
O vereador Andrew Robalinho homenageou o desembargador Djailson de Souza, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pela promoção ao cargo.
O vereador Maicom Grotto apresentou moção de reconhecimento aos postos de saúde, agentes comunitários e agentes de endemias, destacando o compromisso e a dedicação dessas equipes na proteção da saúde da população.
Já o vereador Gilson Santana de Araújo prestou homenagens ao empresário Célio Leal da Silva (Celinhus Beer) e à servidora Bruna da Silva Ferreira, pelos relevantes serviços e trajetória de dedicação à comunidade paranaibense.

A sessão também foi marcada pela leitura e votação de uma denúncia protocolada contra o vereador Lúcio Antônio de Freitas. Após análise dos documentos e apresentação das justificativas, a denúncia foi rejeitada pela maioria dos parlamentares, com votos contrários dos vereadores Fabiano Agi, Sindoley Morais e Maurício Bugrão. O caso foi arquivado.

Foto Divulgação

