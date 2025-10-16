Câmara de Paranaíba discute melhorias em infraestrutura e saúde

Na 35ª Sessão Ordinária , a Câmara Municipal de Paranaíba apresentou 21 indicações parlamentares, com destaque para propostas relacionadas à infraestrutura urbana, saúde pública e serviços essenciais.

A maioria das proposições — 17 indicações — foi encaminhada ao secretário municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, Longuinho Alves de Oliveira, tratando de temas como operação tapa-buracos, limpeza pública, instalação de academias ao ar livre, manutenção de áreas de lazer, implantação de semáforos e lombadas elevadas, além de pedido para instalação de bebedouro público na Praça da República e melhorias na ponte sobre o Córrego Fundo.

Também foram apresentadas indicações à secretária municipal de Saúde, Cíntia Mirela, solicitando a criação de uma equipe de manutenção para pequenos reparos nas unidades de saúde, e à empresa Sanesul, com pedidos relacionados ao saneamento básico no município.