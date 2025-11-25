Veículos de Comunicação
Início Paranaíba

Câmara de Paranaíba homenageia Instituto Irmã Emiliana

Moção de Aplausos reconhece atuação social da instituição no município.

Roberto Chamorro

Freiras Agostinianas, colaboradores. voluntários e vereadores durante entrega de Moção de Aplausos
Freiras Agostinianas, colaboradores. voluntários e vereadores durante entrega de Moção de Aplausos

A Câmara Municipal de Paranaíba aprovou, nesta segunda-feira, 24, a Moção de Aplausos em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Instituto Irmã Emiliana no atendimento, acolhimento e formação de crianças, adolescentes e famílias do município. A proposta foi apresentada pela vereadora Wanice Luciana de Oliveira, com o apoio dos vereadores Maurício Gomes de Almeida, Marcos Henrique de Camargo, José Antônio Lopes, Edmar Pires da Silva Junior e Gilson Santana, que assinaram o documento e reforçaram o reconhecimento do Legislativo ao serviço prestado pela instituição.

No texto, os parlamentares destacam que o Instituto Irmã Emiliana exerce papel fundamental no fortalecimento das políticas sociais de Paranaíba, oferecendo proteção, orientação e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

O Instituto Irmã Emiliana é sinônimo de cuidado, amor e transformação. Esta Moção é uma forma de reconhecer tudo o que essa equipe faz pela nossa comunidade, afirmou a vereadora Wanice.

A sessão foi acompanhada por colaboradores, voluntários e freiras da Ordem Agostiniana, responsável pela instituição. A Moção de Aplausos será encaminhada à direção, aos colaboradores e aos voluntários do Instituto como forma de agradecimento pelo compromisso e pela contribuição ao desenvolvimento social do município.

