Câmara de Paranaíba homenageia Instituto Irmã Emiliana

A Câmara Municipal de Paranaíba aprovou, nesta segunda-feira, 24, a Moção de Aplausos em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Instituto Irmã Emiliana no atendimento, acolhimento e formação de crianças, adolescentes e famílias do município. A proposta foi apresentada pela vereadora Wanice Luciana de Oliveira, com o apoio dos vereadores Maurício Gomes de Almeida, Marcos Henrique de Camargo, José Antônio Lopes, Edmar Pires da Silva Junior e Gilson Santana, que assinaram o documento e reforçaram o reconhecimento do Legislativo ao serviço prestado pela instituição.
No texto, os parlamentares destacam que o Instituto Irmã Emiliana exerce papel fundamental no fortalecimento das políticas sociais de Paranaíba, oferecendo proteção, orientação e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.
O Instituto Irmã Emiliana é sinônimo de cuidado, amor e transformação. Esta Moção é uma forma de reconhecer tudo o que essa equipe faz pela nossa comunidade, afirmou a vereadora Wanice.
A sessão foi acompanhada por colaboradores, voluntários e freiras da Ordem Agostiniana, responsável pela instituição. A Moção de Aplausos será encaminhada à direção, aos colaboradores e aos voluntários do Instituto como forma de agradecimento pelo compromisso e pela contribuição ao desenvolvimento social do município.