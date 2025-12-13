Câmara de Paranaíba oficializa R$ 5,7 milhões em emendas impositivas para 2026: Veja onde vereadores destinaram recursos

A Câmara Municipal de Paranaíba oficializou, nesta semana, os valores destinados às emendas impositivas para o exercício de 2025. O montante total disponível para distribuição entre os parlamentares é de R$ 5.779.608,85, garantindo a cada vereador o direito de apresentar indicações no valor de R$ 444.585,29.

Conforme determina a legislação vigente, 50% desse valor deve ser, obrigatoriamente, aplicado na área da saúde, o que corresponde a R$ 222.292,64 por parlamentar. A outra metade pode ser destinada a setores como infraestrutura, educação, assistência social, esporte, cultura ou a demandas específicas identificadas nos bairros e comunidades do município.

A presidente da Câmara, vereadora Wanice Luciana de Oliveira, destacou a importância das emendas impositivas para o fortalecimento das políticas públicas e para a efetivação das demandas apresentadas pela população. Segundo ela, o mecanismo assegura que os recursos públicos sejam direcionados de forma responsável, transparente e alinhada às necessidades da comunidade, com execução obrigatória por parte do Poder Executivo, conforme prevê a legislação.

As propostas apresentadas pelos vereadores seguem agora para análise técnica e posterior incorporação à Lei Orçamentária Anual, que deve ser votada ainda neste mês no Plenário das Deliberações José Agi.

Neste ano, o percentual destinado às emendas impositivas foi ampliado. A Lei Orgânica de Paranaíba passou de 1,2% para 2% da Receita Corrente Líquida do exercício anterior, o que resultou em aumento significativo do volume de recursos disponíveis. Do novo percentual, 1% permanece com aplicação obrigatória na área da saúde, fortalecendo ações e serviços públicos essenciais.

As emendas apresentadas pelos parlamentares contemplam instituições de saúde, entidades assistenciais, educação, esporte, cultura, infraestrutura e projetos sociais, beneficiando diferentes setores da comunidade paranaibense.

Emendas Impositivas 2025/2026

Andrew Robalinho

Estância Turística Alencastro, 152.292,65 reais

Santa Casa de Misericórdia, 222.292,65 reais

Sindicato Rural, 70.000,00 reais

César Moreth

Assistência Social, 6.000,00 reais

AVCC, 14.000,00 reais

Fundo Municipal de Saúde, serviço de castração, 80.000,00 reais

Grupo Rota 158, 5.000,00 reais

Escola Capitão Altino Lopes, 30.000,00 reais

Associação Joana de Angelis, 20.000,00 reais

Fundo Municipal de Saúde, exames de ressonância magnética, 50.000,00 reais

Sindicato Rural, 20.000,00 reais

APAE, 60.000,00 reais

Casa da Criança, 30.000,00 reais

Escola João Chaves, 30.000,00 reais

Instituto Irmã Emiliana, 25.000,00 reais

Obras Sociais Jesus Consolador, 32.000,00 reais

Vereador Dollar

AABB, 20.000,00 reais

Casa da Criança, 20.000,00 reais

Obras Sociais Jesus Consolador, 40.000,00 reais

Santa Casa, 90.000,00 reais

Sindicato Rural, 20.000,00 reais

Grupo Rota 158, 5.000,00 reais

Lar dos Idosos, 50.000,00 reais

Cultura, 19.585,29 reais

Instituto Irmã Emiliana, 20.000,00 reais

APAE, 60.000,00 reais

Hospital Psiquiátrico, 100.000,00 reais