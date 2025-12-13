Câmara de Paranaíba oficializa R$ 5,7 milhões em emendas impositivas para 2026: Veja onde vereadores destinaram recursos

A Câmara Municipal de Paranaíba oficializou, nesta semana, os valores destinados às emendas impositivas para o exercício de 2025. O montante total disponível para distribuição entre os parlamentares é de R$ 5.779.608,85, garantindo a cada vereador o direito de apresentar indicações no valor de R$ 444.585,29.
Conforme determina a legislação vigente, 50% desse valor deve ser, obrigatoriamente, aplicado na área da saúde, o que corresponde a R$ 222.292,64 por parlamentar. A outra metade pode ser destinada a setores como infraestrutura, educação, assistência social, esporte, cultura ou a demandas específicas identificadas nos bairros e comunidades do município.
A presidente da Câmara, vereadora Wanice Luciana de Oliveira, destacou a importância das emendas impositivas para o fortalecimento das políticas públicas e para a efetivação das demandas apresentadas pela população. Segundo ela, o mecanismo assegura que os recursos públicos sejam direcionados de forma responsável, transparente e alinhada às necessidades da comunidade, com execução obrigatória por parte do Poder Executivo, conforme prevê a legislação.
As propostas apresentadas pelos vereadores seguem agora para análise técnica e posterior incorporação à Lei Orçamentária Anual, que deve ser votada ainda neste mês no Plenário das Deliberações José Agi.
Neste ano, o percentual destinado às emendas impositivas foi ampliado. A Lei Orgânica de Paranaíba passou de 1,2% para 2% da Receita Corrente Líquida do exercício anterior, o que resultou em aumento significativo do volume de recursos disponíveis. Do novo percentual, 1% permanece com aplicação obrigatória na área da saúde, fortalecendo ações e serviços públicos essenciais.
As emendas apresentadas pelos parlamentares contemplam instituições de saúde, entidades assistenciais, educação, esporte, cultura, infraestrutura e projetos sociais, beneficiando diferentes setores da comunidade paranaibense.
Emendas Impositivas 2025/2026
Andrew Robalinho
Estância Turística Alencastro, 152.292,65 reais
Santa Casa de Misericórdia, 222.292,65 reais
Sindicato Rural, 70.000,00 reais
César Moreth
Assistência Social, 6.000,00 reais
AVCC, 14.000,00 reais
Fundo Municipal de Saúde, serviço de castração, 80.000,00 reais
Grupo Rota 158, 5.000,00 reais
Escola Capitão Altino Lopes, 30.000,00 reais
Associação Joana de Angelis, 20.000,00 reais
Fundo Municipal de Saúde, exames de ressonância magnética, 50.000,00 reais
Sindicato Rural, 20.000,00 reais
APAE, 60.000,00 reais
Casa da Criança, 30.000,00 reais
Escola João Chaves, 30.000,00 reais
Instituto Irmã Emiliana, 25.000,00 reais
Obras Sociais Jesus Consolador, 32.000,00 reais
Vereador Dollar
AABB, 20.000,00 reais
Casa da Criança, 20.000,00 reais
Obras Sociais Jesus Consolador, 40.000,00 reais
Santa Casa, 90.000,00 reais
Sindicato Rural, 20.000,00 reais
Grupo Rota 158, 5.000,00 reais
Lar dos Idosos, 50.000,00 reais
Cultura, 19.585,29 reais
Instituto Irmã Emiliana, 20.000,00 reais
APAE, 60.000,00 reais
Hospital Psiquiátrico, 100.000,00 reais
Vereadora Débora
Aquisição de tela para a quadra da Escola Liduvina, 17.500,00 reais
Implantação de sistema de monitoramento na Escola Inácio, 10.000,00 reais
Aquisição de instrumentos musicais para fanfarra, 15.000,00 reais
Aquisição de uniformes para a Patrulha Mirian, 52.000,00 reais
Ampliação da sala de fisioterapia no Posto Central, 35.000,00 reais
APAE, 59.253,39 reais
Aquisição de brinquedos para brinquedoteca no Centro de Atendimento à Mulher, 5.000,00 reais
Implantação de sistema de monitoramento no Centro de Atendimento à Mulher, 10.000,00 reais
Lar de Idosos, 50.000,00 reais
Fundo Municipal de Saúde, 15.000,00 reais
Projeto AABB, 20.000,00 reais
Santa Casa de Misericórdia, 50.000,00 reais
Instituto Adelina Thiago Dias, 37.656,90 reais
Associação Tribo da Luta, 10.000,00 reais
Obras Sociais Jesus Consolador, 20.000,00 reais
Instituto Irmã Emiliana, 20.000,00 reais
Grupo Rota 158, 5.000,00 reais
Vereador Fabiano Agi
APAE, 30.000,65 reais
Lar de Idosos, 65.292,00 reais
Casa da Criança, 54.097,54 reais
Grupo Rota 158, 20.000,00 reais
Obras Sociais Jesus Consolador, 54.097,54 reais
Hospital Psiquiátrico, 30.000,00 reais
Instituto Irmã Emiliana, 40.000,00 reais
Associação Joana de Angelis, 54.097,54 reais
Santa Casa, 97.000,00 reais
Vereador José Antonio, Zezinho
Instituto Irmã Emiliana, 40.000,00 reais
Projeto AABB, 40.000,00 reais
APAE, 35.000,00 reais
AVCC, 30.000,01 reais
Casa da Criança, 12.292,65 reais
Fundo Municipal de Saúde, serviço de castração, 80.000,00 reais
Aquisição de consultório móvel, 20.000,00 reais
Grupo Rota 158, 10.000,00 reais
Obras Sociais Jesus Consolador, 20.000,00 reais
Fundo Municipal de Saúde, compra de fraldas, 7.292,64 reais
Associação Joana de Angelis, 20.000,00 reais
Manutenção no Parque Aquático, 10.000,00 reais
Secretaria de Obras, construção de banheiros na oficina da secretaria, 20.000,00 reais
Fundo Municipal de Saúde, exames de ressonância magnética, 50.000,00 reais
Sindicato Rural, 50.000,00 reais
Vereador Marcos Carenga
Casa da Criança, 25.000,00 reais
Fundo Municipal de Saúde, brinquedos para a Clínica da Criança, 15.000,01 reais
Grupo Rota 158, 10.000,00 reais
Monitoramento no Ceinf Dona Marlene, 10.000,00 reais
Fundo Municipal de Saúde, exames de ultrassonografia Doppler venoso, 30.000,00 reais
Sindicato Rural, 20.000,00 reais
Cercamento da quadra da Escola Major Francisco, 10.000,00 reais
Fundo Municipal de Saúde, aparelho de imunoensaio para o laboratório municipal, 80.000,00 reais
Hospital Psiquiátrico, 40.000,00 reais
Instituto Irmã Emiliana, 15.292,64 reais
Centro de Educação Infantil Irmã Dulce, 10.000,00 reais
Obras Sociais Jesus Consolador, 20.000,00 reais
Associação Joana de Angelis, 20.000,00 reais
Lar de Idosos, 37.292,64 reais
Instituto Irmã Emiliana, 25.000,00 reais
Monitoramento no Cras Aristides Ferreira de Araújo, 10.000,00 reais
Associação de Muladeiros, 10.000,00 reais
Consultório odontológico portátil, 20.000,00 reais
Pintura do prédio do Cras Aristides Ferreira de Araújo, 7.000,00 reais
Brinquedos para o Centro de Educação Infantil Gertrudes Bardelin, 10.000,00 reais
Secretaria de Esportes, materiais esportivos, 20.000,00 reais
Vereador Maurício Bugrão
Obras Sociais Jesus Consolador, 50.000,00 reais
Instituto Irmã Emiliana, 30.000,00 reais
Associação Joana de Angelis, 30.000,00 reais
Reparos na Escola Municipal João Chaves, 50.000,00 reais
Associação Antialcoólica, 17.000,00 reais
Associação de Cavaleiros e Muladeiros, 15.000,00 reais
Secretaria de Obras, reparos em ônibus no Jardim Karina, 10.000,00 reais
Reparos na quadra do Ceinf Irmã Dulce, 10.000,00 reais
Grupo Rota 158, 10.000,00 reais
Santa Casa, 100.000,00 reais
Lar de Idosos, 50.000,00 reais
APAE, 36.146,32 reais
Hospital Psiquiátrico, 36.146,32 reais
Vereador Maicom Grotto
Lar de Idosos, 20.000,00 reais
Ceinf Dona Chiquinha, área de piso cimentado, 5.000,00 reais
Obras Sociais Jesus Consolador, 20.000,00 reais
Programa Família Protetora, 100.000,00 reais
Hospital Psiquiátrico, 20.000,00 reais
Associação Joana de Angelis, 40.000,00 reais
Santa Casa, 90.000,00 reais
Secretaria de Esportes, materiais esportivos, 32.000,00 reais
Fundo Municipal de Saúde, veículo zero quilômetro, 92.292,64 reais
Sindicato Rural, 20.000,00 reais
Vereador Lúcio Freitas
Casa da Criança, 10.000,00 reais
Monitoramento no Ceinf Dona Marlene
Associação Centro Rural do Alto Santana, 119.292,64 reais
AVCC, 10.292,65 reais
Grupo Rota 158, 5.000,00 reais
Associação Antialcoólica, 30.000,00 reais
Escola Capitão Altino Lopes, material esportivo, 5.000,00 reais
Escola Maria Paula, material esportivo, 7.500,00 reais
Escola João Chaves, material esportivo, 7.500,00 reais
Escola Liduvina Mota Camargo, climatizadores, 23.000,00 reais
Escola Major Francisco Faustino Dias, climatizadores, 10.000,01 reais
Escola Maria Luiza, material esportivo, 15.000,00 reais
Fundo Municipal de Saúde, fraldas geriátricas, 6.000,00 reais
Instituto Irmã Emiliana, 10.000,00 reais
Clínica da Mulher, ar condicionado, 12.000,00 reais
Laboratório Municipal, aparelho de imunoensaio, 80.000,00 reais
Clínica da Mulher, ar condicionado para a recepção, 12.000,00 reais
Lar de Idosos, 30.000,00 reais
Fundo Municipal de Saúde, ares condicionados para PSFs, 42.000,00 reais
Vereadora Wanice Luciana
Hospital Psiquiátrico, 40.000,00 reais
Grupo Rota 158, 5.000,00 reais
APAE, 15.292,65 reais
Associação Antialcoólica, 15.000,00 reais
Família Protetora, 200.000,00 reais
Instituto Irmã Emiliana, 7.292,62 reais
Santa Casa, cirurgias eletivas, 60.000,00 reais
Associação Joana de Angelis, 10.000,00 reais
Lar de Idosos, 70.000,00 reais
Fundo Municipal de Saúde, aparelhos de ar condicionado, 22.000,00 reais
Vereador Sindoley Morais
ESP Ana Lygia, 25.000,00 reais
Grupo Rota 158, 22.292,64 reais
ESF Santa Lúcia, 48.646,32 reais
ESF Dr. Yá, 48.646,33 reais
Santa Casa, freezer para vacinas, 100.000,00 reais
Lar de Idosos, 200.000,00 reais
Vereador Gilson Santana
Ampliação da sala de fisioterapia no Posto Central, 35.000,00 reais
APAE, 42.000,01 reais
Ceinf Caio Beviláqua, brinquedos, 15.000,00 reais
Ceinf Dona Chiquinha, sistema de monitoramento, 10.000,00 reais
Projeto AABB, 15.000,00 reais
AVCC, 20.292,65 reais
Casa do Artesão, ventiladores e climatizadores, 44.792,64 reais
Hospital Psiquiátrico, 50.000,00 reais
Grupo Rota 158, 5.000,00 reais
Associação Antialcoólica, 40.000,00 reais
Casa do Artesão, sistema de monitoramento, 20.000,00 reais
Associação Joana de Angelis, 25.000,00 reais
Escola Liduvina, tela para a quadra, 17.500,00 reais
Ceinf Gertrudes Bardelin, sistema de monitoramento, 10.000,00 reais
Instituto Irmã Emiliana, 30.000,00 reais
Jesus Consolador, 40.000,00 reais
Assistência Social, equipamento Starlink Padrão, 10.000,00 reais
Fundo Municipal de Saúde, camas hospitalares e colchões pneumáticos, 35.000,00 reais
Fonte: Comunicação Câmara Municipal