Câmara Municipal garante 2% para emendas impositivas e promulga lei que obriga reparos adequados no asfalto

A presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, vereadora Wanice Luciana de Oliveira, promulgou a Emenda nº 040 à Lei Orgânica Municipal, que trata da execução das emendas impositivas apresentadas pelos vereadores.

A Lei Orgânica do Município de Paranaíba-MS passa a vigorar com a seguinte redação: “O valor das emendas individuais será retirado do Orçamento Municipal no limite de 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida do exercício anterior, sendo que metade desse percentual (1%) deverá ser destinada a ações e serviços públicos de saúde, exceto despesas com pessoal e respectivos encargos.”

Reparos asfálticos

O Diário Oficial da Assomasul desta quarta-feira (17) publica também a Lei nº 2.606, de 16 de setembro de 2025, promulgada pela presidente da Mesa, vereadora Wanice Luciana. A norma dispõe sobre a obrigatoriedade de reparos asfálticos adequados na realização de serviços prestados por concessionárias de saneamento básico, internet, gás, energia elétrica e empresas terceirizadas no município de Paranaíba.

A iniciativa teve origem no Projeto de Lei nº 028/2025, de autoria dos vereadores Sindoley Luiz de Souza Morais, Fabiano Morais Agi, José Antonio Lopes Costa, Andrew Robalinho da Silva Filho, Maurício Gomes de Almeida, Maicom Ricardo de Freitas Grotto e Wanice Luciana de Oliveira.