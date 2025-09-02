Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Paranaíba

SESSÃO TRANQUILA

Câmara de Paranaíba tem 23 indicações e aprova emenda impositiva em 2% dos vereadores

Adriano Hany

Sessão foi classificada como tranquila pela Mesa Diretora
Sessão foi classificada como tranquila pela Mesa Diretora

Na noite de ontem (1º.set), a Câmara Municipal de Paranaíba realizou a 29ª sessão ordinária, considerada “tranquila” pela presidente Vanice Luciana Oliveira, com 23 indicações, moção de aplausos e votações em primeira e segunda etapas, além de regime de urgência para fixar em 2% a emenda impositiva dos vereadores.

Indicações

Segundo a Mesa Diretora, foram apresentadas:

  • 18 indicações à Secretaria de Obras;
  • 2 à Secretaria de Saúde;
  • 1 à Secretaria de Indústria e Comércio;
  • 1 à Secretaria de Administração;
  • 1 à Sanesul.

Moção

Aprovada moção ao 3º sargento PM Marcos Aurélio Vargas (vereador Zezinho Boca Preta), pelos serviços prestados ao município.

Projetos: rejeições e aprovações

  • Rejeitados
    • “Mão Amiga – Resgatando a Dignidade” (vereador Sindoléi Moraes): programa voltado a pessoas com drogadição/álcool e em situação de rua.
    • Transparência de medicamentos (vereador Fabiano Arte): obrigava a divulgação da lista de fármacos disponíveis na rede/farmácia.
  • Aprovados
    • Proteção animal (vereador Sindoléi Moraes): regras para animais mantidos presos/acorrentados, coibindo maus-tratos.
    • Óbito fetal (vereador Maico Enfermeiro) – 2ª votação: acolhimento de mães em ala separada, evitando compartilhamento com puérperas.
    • Prevenção ao assédio moral e sexual no serviço público (vereador Fabiano Age) – 2ª votação: políticas de prevenção e enfrentamento no âmbito municipal.
  • Regime de urgência
    • Emenda impositiva: após correção de redação (“até 2%”), foi votado novamente em 1ª votação para fixar o valor em 2%.

Medalha nacional e debate sobre IPTU

Durante a sessão, o vereador Sindoléi Moraes exibiu a medalha Destaque Nacional Top Legislativo, recebida em Brasília, e apresentou a Lei Complementar 209/2025 (de sua autoria), promulgada pela Câmara, que abre novas perspectivas sobre a cobrança do IPTU em vias precárias. Segundo ele, a norma não impõe perda de receita ao Executivo, mas estabelece prazo de 45 dias para que melhorias sejam feitas na via antes de eventuais medidas. O tema tem repercutido em debates jurídicos — citou-se artigo do ex-juiz federal André Borges Neto, que usou Paranaíba como exemplo ao defender proposta semelhante em Campo Grande (suspensão temporária do IPTU em áreas sem pavimentação/iluminação adequadas).

Agosto Lilás e Setembro Amarelo

A presidente Vanice avaliou as ações do Agosto Lilás (violência contra a mulher) e endossou a mobilização do Setembro Amarelo (saúde mental). Atendendo a provocação do médico Caleb de Borba no pequeno expediente, foi sinalizada a construção de propostas de políticas públicas na área, em articulação com vereadores (Lúcio, Maico Enfermeiro, Débora).

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos