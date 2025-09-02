Câmara de Paranaíba tem 23 indicações e aprova emenda impositiva em 2% dos vereadores

Na noite de ontem (1º.set), a Câmara Municipal de Paranaíba realizou a 29ª sessão ordinária, considerada “tranquila” pela presidente Vanice Luciana Oliveira, com 23 indicações, moção de aplausos e votações em primeira e segunda etapas, além de regime de urgência para fixar em 2% a emenda impositiva dos vereadores.

Indicações

Segundo a Mesa Diretora, foram apresentadas:

18 indicações à Secretaria de Obras ;

indicações à ; 2 à Secretaria de Saúde ;

à ; 1 à Secretaria de Indústria e Comércio ;

à ; 1 à Secretaria de Administração ;

à ; 1 à Sanesul.

Moção

Aprovada moção ao 3º sargento PM Marcos Aurélio Vargas (vereador Zezinho Boca Preta), pelos serviços prestados ao município.

Projetos: rejeições e aprovações

Rejeitados “Mão Amiga – Resgatando a Dignidade” (vereador Sindoléi Moraes ): programa voltado a pessoas com drogadição/álcool e em situação de rua. Transparência de medicamentos (vereador Fabiano Arte ): obrigava a divulgação da lista de fármacos disponíveis na rede/farmácia.

Aprovados Proteção animal (vereador Sindoléi Moraes ): regras para animais mantidos presos/acorrentados , coibindo maus-tratos . Óbito fetal (vereador Maico Enfermeiro ) – 2ª votação : acolhimento de mães em ala separada , evitando compartilhamento com puérperas. Prevenção ao assédio moral e sexual no serviço público (vereador Fabiano Age ) – 2ª votação : políticas de prevenção e enfrentamento no âmbito municipal.

Regime de urgência Emenda impositiva : após correção de redação (“ até 2% ”), foi votado novamente em 1ª votação para fixar o valor em 2% .



Medalha nacional e debate sobre IPTU

Durante a sessão, o vereador Sindoléi Moraes exibiu a medalha Destaque Nacional Top Legislativo, recebida em Brasília, e apresentou a Lei Complementar 209/2025 (de sua autoria), promulgada pela Câmara, que abre novas perspectivas sobre a cobrança do IPTU em vias precárias. Segundo ele, a norma não impõe perda de receita ao Executivo, mas estabelece prazo de 45 dias para que melhorias sejam feitas na via antes de eventuais medidas. O tema tem repercutido em debates jurídicos — citou-se artigo do ex-juiz federal André Borges Neto, que usou Paranaíba como exemplo ao defender proposta semelhante em Campo Grande (suspensão temporária do IPTU em áreas sem pavimentação/iluminação adequadas).

Agosto Lilás e Setembro Amarelo

A presidente Vanice avaliou as ações do Agosto Lilás (violência contra a mulher) e endossou a mobilização do Setembro Amarelo (saúde mental). Atendendo a provocação do médico Caleb de Borba no pequeno expediente, foi sinalizada a construção de propostas de políticas públicas na área, em articulação com vereadores (Lúcio, Maico Enfermeiro, Débora).