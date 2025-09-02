Câmara tem sessão marcada por homenagens, debate do Setembro Amarelo e votações

A Câmara Municipal de Paranaíba realizou na noite de ontem (01), a 29ª sessão ordinária da atual legislatura, quando foram analisados e votados projetos de lei, apresentadas 23 indicações e discutidas proposta de emenda à Lei Orgânica.
Do total de indicações, 18 foram direcionadas ao secretário de Obras, com pedidos de mutirão de limpeza, recapeamento asfáltico, instalação de redutores de velocidade, colocação de placas de ruas e serviços de limpeza pública. Também foram registradas solicitações à Secretaria de Saúde, Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria de Administração e à Sanesul.
Na Ordem do Dia, os vereadores aprovaram Moção de Aplausos, de autoria do vereador José Antônio Lopes Costa, em homenagem ao 3º Sargento PM Marcos Aurélio Clink Vargas pelos relevantes serviços prestados à população.
Setembro Amarelo
A sessão também contou com a participação do médico psiquiatra Calebe Borba, que ministrou palestra sobre saúde mental e prevenção do suicídio no contexto da campanha Setembro Amarelo. O especialista destacou a importância do diálogo e do acolhimento, reforçando que falar sobre o tema pode salvar vidas.
A presidente da Câmara, vereadora Wanice Luciana de Oliveira, enfatizou o equilíbrio entre pautas legislativas e debates sociais. “Nosso trabalho é votar leis e fiscalizar, mas também abrir espaço para discussões que tocam a vida das pessoas, como a saúde mental. Agradecemos a presença do doutor Calebe e o empenho de cada vereador nesta sessão produtiva“, assinalou.
Foi votado e aprovado em primeira votação o projeto que institui medidas de conscientização contra o acorrentamento prolongado de animais e incentivo à guarda responsável.
Já em 2ª votação foram aprovados os projetos que determina acomodação separada para parturientes em casos de natimorto ou óbito fetal nas unidades de saúde; e que institui a Política Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual no Serviço Público.