Câmara tem sessão marcada por homenagens, debate do Setembro Amarelo e votações

A Câmara Municipal de Paranaíba realizou na noite de ontem (01), a 29ª sessão ordinária da atual legislatura, quando foram analisados e votados projetos de lei, apresentadas 23 indicações e discutidas proposta de emenda à Lei Orgânica.

Do total de indicações, 18 foram direcionadas ao secretário de Obras, com pedidos de mutirão de limpeza, recapeamento asfáltico, instalação de redutores de velocidade, colocação de placas de ruas e serviços de limpeza pública. Também foram registradas solicitações à Secretaria de Saúde, Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria de Administração e à Sanesul.

Na Ordem do Dia, os vereadores aprovaram Moção de Aplausos, de autoria do vereador José Antônio Lopes Costa, em homenagem ao 3º Sargento PM Marcos Aurélio Clink Vargas pelos relevantes serviços prestados à população.

Setembro Amarelo