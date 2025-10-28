Caminhão carregado com óleo diesel tomba e explode entre Paranaíba e Aparecida do Taboado

Um caminhão carregado com óleo diesel tombou e explodiu na tarde desta terça-feira (28) na rodovia BR-158, entre os municípios de Paranaíba e Aparecida do Taboado, na região das Três Barras.

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, que atua no local combatendo as chamas, não há vítimas em decorrência do acidente. A pista está totalmente interditada nos dois sentidos, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta os motoristas com destino a São Paulo a buscarem rotas alternativas.