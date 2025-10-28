Veículos de Comunicação
ACIDENTE NA BR 158

Caminhão carregado com óleo diesel tomba e explode entre Paranaíba e Aparecida do Taboado

Corpo de Bombeiros combate as chamas; apesar da explosão, não há registro de vítimas e a rodovia segue interditada nos dois sentidos.

Roberto Chamorro

Caminhão em chamas após tombar na BR-158, entre Paranaíba e Aparecida do Taboado — Foto: (Corpo de Bombeiros).
Caminhão em chamas após tombar na BR-158, entre Paranaíba e Aparecida do Taboado — Foto: (Corpo de Bombeiros).

Um caminhão carregado com óleo diesel tombou e explodiu na tarde desta terça-feira (28) na rodovia BR-158, entre os municípios de Paranaíba e Aparecida do Taboado, na região das Três Barras.

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, que atua no local combatendo as chamas, não há vítimas em decorrência do acidente. A pista está totalmente interditada nos dois sentidos, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta os motoristas com destino a São Paulo a buscarem rotas alternativas.

Os procedimentos de segurança estão sendo adotados pelo Corpo de Bombeiros, e equipes da concessionária Way-112 atuam no local no combate ao incêndio e na contenção do combustível derramado.

