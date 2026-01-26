Caminhoneiro forja sequestro para não pagar conta de R$ 2,5 mil em boate

Um motorista de caminhão, de 44 anos, foi detido após registrar uma falsa comunicação de crime para tentar se eximir do pagamento de uma conta no valor de R$ 2.500 em uma boate localizada às margens da BR-158, em Paranaíba. O caso ocorreu na madrugada do último sábado.
De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 1h15, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada pelo investigador de plantão da Polícia Civil, após o proprietário de uma transportadora comunicar que um de seus veículos estaria envolvido em um possível sequestro. Segundo a informação inicial, o condutor estaria em poder de criminosos e o caminhão, um cavalo trator Scania, estaria sendo monitorado por sistema de rastreamento, cuja última localização indicava as proximidades do km 100 da rodovia.
Durante as diligências, por volta das 1h30, o Centro de Controle de Operações da Way 112 registrou uma suposta tentativa de assalto no Posto Daniel, com relatos de disparos de arma de fogo. No entanto, ao chegar ao local, os policiais foram informados por funcionários de que nenhum desses fatos havia ocorrido.
Em seguida, a equipe se deslocou até o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), no km 100 da BR-158, onde encontrou o motorista em atendimento ambulatorial, com escoriações na cabeça. O caminhão estava estacionado no local, atrelado aos semirreboques.
Inicialmente, o condutor afirmou que havia sido rendido por indivíduos armados enquanto descansava nas proximidades do Posto Trevão, sendo obrigado a dirigir até um terreno baldio próximo ao Posto Daniel. Segundo ele, os supostos sequestradores teriam exigido R$ 2.500 para sua libertação. O motorista ainda relatou que conseguiu fugir, mas que durante a fuga teve o vidro do caminhão quebrado por um disparo de arma de fogo, o que teria causado o ferimento na cabeça.
O homem foi encaminhado à Santa Casa de Paranaíba, onde recebeu sutura no ferimento. Na delegacia, entretanto, decidiu apresentar a verdadeira versão dos fatos. Ele confessou que esteve em uma boate às margens da rodovia e, após um desentendimento sobre o valor da conta, deixou o local sem pagar. Funcionários do estabelecimento teriam tentado impedir sua saída, momento em que uma pedra foi arremessada contra o veículo, quebrando o vidro e causando o ferimento.
A PRF constatou diversas evidências da falsa comunicação de crime. Uma delas foi o fato de que a chave PIX fornecida para o suposto pagamento do resgate correspondia ao CPF da proprietária da boate. Durante a abordagem, o motorista também foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou elevado teor alcoólico.
O condutor foi detido pelos crimes de falsa comunicação de crime e por conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.