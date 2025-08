A Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 para cães e gatos terá início na segunda-feira, quatro de agosto, em Paranaíba. A pedido do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a vacinação começará pela zona rural do município, iniciando no Alto Tamandaré, no período da manhã, seguindo para outras regiões rurais consequentemente, afirmou Gilson Piva, diretor de Vigilância Sanitária, em entrevista ao repórter da Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz e Portal RCN67, Luciano Oliveira.

