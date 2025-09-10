'Canela de Waze' é preso após quebrar tornozeleira e esconder dispositivo em guarda-roupa

Na tarde de segunda-feira (8), policiais militares do 13º Batalhão deram cumprimento a uma ordem de prisão expedida pela Justiça do Estado de Goiás, durante ação realizada em Paranaíba. Um monitorado por tornozeleira eletrônica que havia rompido o equipamento há alguns meses, deixando sem bateria e escondendo em seu guarda-roupa foi preso próximo a uma escola municipal. Entenda os detalhes da ocorrência: