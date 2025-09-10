Veículos de Comunicação
'O PÉ TÁ ON'

'Canela de Waze' é preso após quebrar tornozeleira e esconder dispositivo em guarda-roupa

Procurado pela Justiça de Goiás e preso em Paranaíba, o homem havia retirado e danificado o dispositivo de monitoramento há meses

Leonardo Guimarães

Mesmo sem equipamento de monitoramento, fugitivo é encontrado e preso – Foto/Arquivo RCN67
Mesmo sem equipamento de monitoramento, fugitivo é encontrado e preso – Foto/Arquivo RCN67

Na tarde de segunda-feira (8), policiais militares do 13º Batalhão deram cumprimento a uma ordem de prisão expedida pela Justiça do Estado de Goiás, durante ação realizada em Paranaíba. Um monitorado por tornozeleira eletrônica que havia rompido o equipamento há alguns meses, deixando sem bateria e escondendo em seu guarda-roupa foi preso próximo a uma escola municipal. Entenda os detalhes da ocorrência:

