Na tarde de segunda-feira (8), policiais militares do 13º Batalhão deram cumprimento a uma ordem de prisão expedida pela Justiça do Estado de Goiás, durante ação realizada em Paranaíba. Um monitorado por tornozeleira eletrônica que havia rompido o equipamento há alguns meses, deixando sem bateria e escondendo em seu guarda-roupa foi preso próximo a uma escola municipal. Entenda os detalhes da ocorrência:
'O PÉ TÁ ON'
'Canela de Waze' é preso após quebrar tornozeleira e esconder dispositivo em guarda-roupa
Procurado pela Justiça de Goiás e preso em Paranaíba, o homem havia retirado e danificado o dispositivo de monitoramento há meses
inclusão
Apae de Paranaíba promove 19ª Feira Verde na Praça da República
Estarão disponíveis plantas, artesanatos, tapetes, bolos e pães caseiros, além de outras peças criadas pelos participantes
resgate animal
Polícia Militar resgata cachorro cego em córrego de Paranaíba
Durante patrulhamento ostensivo pela Rua Araxá 3, a equipe foi acionada por uma moradora que relatou a presença de um cão de pequeno porte em situação de risco
ATRASO
Sindicato Rural de Paranaíba cobra destinação de recursos municipais para a Fazenda Escola da UFMS
Recentemente, alunos do 3º ano tiveram de ir até Campo Grande para realizar algumas aulas, evidenciando a carência de espaço e de infraestrutura adequada para o desempenho das atividades acadêmicas
EDUCAÇÃO & QUALIFICAÇÃO
Paranaíba recebe aula inaugural do programa “Abrace este Projeto”
Nesta quarta-feira (10), Paranaíba recebe a aula inaugural do programa “Abrace este Projeto”, fruto da parceria entre a empresa Arauco e o Senai-MS. A iniciativa teve início ontem em Três Lagoas e prossegue hoje, às 18h30, no auditório da Escola Estadual Aracilda Corrêa. Amanhã, a aula inaugural será realizada em Inocência. A parceria tem como […]
Usina Cedro inaugura complexo industrial em Paranaíba e projeta impacto econômico e social na região
Nova unidade do grupo Pedra Agroindustrial inicia safra com produção de etanol, energia limpa e mais de 1.200 empregos em Paranaíba.
NOSTÁLGICO
Paranaíba recebe 2º Encontro de Discos de Vinil com raridades musicais no acervo
Segundo os organizadores, o objetivo é preservar e apresentar às novas gerações a história da música nacional e internacional, além de compartilhar experiências associadas a cada trilha sonora