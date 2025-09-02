Veículos de Comunicação
RESPONSABILIDADE COM OS PETS

Caravana da Castração já agendou 450 cirurgias em Paranaíba nesta semana

Adriano Hany

Ação estadual prioriza bem-estar animal e prevenção de zoonoses em Paranaíba
Paranaíba recebe Caravana da Castração com 450 cirurgias; vacinação antirrábica continua na cidade.

A Caravana da Castração do Governo do Estado chega nesta semana a Paranaíba para realizar 450 cirurgias em cães e gatos entre quarta (3), quinta (4) e sexta (5). Segundo a Vigilância Animal, o agendamento foi feito nesta terça-feira (2) pelo site www.sigpet.ms.gov.br, e a logística municipal foi ajustada para manter a vacinação antirrábica apenas na Praça da República (Figueira) durante esses dias. Já foram imunizados quase mil animais no primeiro ponto urbano — 985 no ESF Santo Antônio, em 27/8 — e o acumulado entre zona rural e cidade passa de 3 mil.

Foco em bem-estar e controle de zoonoses

De acordo com o coordenador Gilson Piva, a caravana integra o programa estadual conduzido pelo governador Eduardo Riedel, pelo secretário Marcelo Miranda e pelo superintendente Carlos Eduardo, com o lema “castrar é um ato de amor”. Foi enfatizado que a castração visa evitar sofrimento, prenhez indesejada e proliferação de doenças transmissíveis (zoonoses). A contrapartida do município é aderir ao calendário estadual de “vida animal” ao longo do ano — com ações mensais de divulgação em rádio e internet — reforçando a ideia de que o animal não é objeto: “tem vida, sente dor, sente fome e precisa de cuidados.”

Vacinação: ponto único nesta semana

Após o primeiro dia urbano no ESF Santo Antônio (quase 1.000 aplicações), a equipe atende na Praça da República neste segundo ponto e retoma o roteiro de bairros apenas na semana que vem, em razão da agenda de castrações. Foi orientado aos tutores acompanhar os canais da prefeitura para os próximos locais e datas.

Apoio universitário e formação prática

Estudantes de Medicina Veterinária da UFMS já atuaram na vacinação na Praça da República e acompanharão a caravana. Para o discente Miguel Antunes (4º período), a participação é uma oportunidade de aprendizado prático e de serviço à comunidade, em parceria com a fiscalização municipal.

Unidade de Zoonoses: obra em fase de licitação

Piva informou que a Unidade de Vigilância de Zoonoses já tem recursos assegurados, projeto aprovado e terreno validado conforme exigências do Ministério da Saúde. Resta a etapa burocrática de licitação para contratação da empresa e início da construção. A implementação é considerada necessária diante de uma população superior a 43 mil habitantes e do número de animais errantes no município.

