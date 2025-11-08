Cejusc de Paranaíba alcança 74% de acordos em audiências

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), vinculado ao Poder Judiciário, funciona em Paranaíba, no fórum local, desde outubro do ano passado, e já apresenta resultados expressivos em conciliações e mediações pré-processuais. O órgão também orienta e facilita acordos que permitem resolver problemas e conflitos de forma rápida e eficaz.

De acordo com a coordenadora do Cejusc de Paranaíba, Fernanda Lamblem, desde a instalação dos serviços, em outubro do último ano, durante as comemorações dos 150 anos da comarca, foram realizadas 525 audiências de conciliação e mediação, que resultaram em 390 acordos, o equivalente a 74% dos casos analisados.

Fernanda destaca que o serviço representa um ganho de tempo significativo para os cidadãos. “Uma causa que poderia durar dois anos, conseguimos resolver em 40 ou 60 dias, sem judicializar, sem precisar entrar com processo”, ressalta.

Ligado ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), o Cejusc auxilia na solução de questões familiares, como divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos e regulamentação de visitas. Também atua em causas cíveis em geral, como cobrança, dívidas bancárias e conflitos de vizinhança.