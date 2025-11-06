CEJUSC de Paranaíba alcança resultados expressivos em conciliações e mediações desde sua instalação

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Paranaíba, vinculado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), tem registrado resultados significativos desde o início de suas atividades, em outubro do ano passado. A unidade, que funciona no Fórum da comarca, tem se destacado na realização de conciliações e mediações pré-processuais, promovendo acordos que evitam a judicialização de conflitos.

Segundo a coordenadora do Cejusc em Paranaíba, Fernanda Lamblem, o centro tem atuado de forma efetiva na orientação e intermediação de acordos, contribuindo para a solução rápida e pacífica de divergências. “Nosso objetivo é oferecer à população um espaço de diálogo e entendimento, evitando que as partes precisem recorrer a um processo judicial”, destacou.

Os Cejuscs oferecem atendimento em questões de direito de família, como divórcio, pensão alimentícia, guarda e regulamentação de visitas, além de demandas cíveis em geral, incluindo cobranças, dívidas bancárias e conflitos de vizinhança. O serviço é gratuito e pode ser solicitado diretamente no fórum da cidade.

De acordo com o Tribunal de Justiça, a política de conciliação busca incentivar a cultura do acordo e reduzir o volume de processos no Judiciário, garantindo soluções mais ágeis e satisfatórias para as partes envolvidas.