Cejusc de Paranaíba realiza audiência de mediação com intérpretes de Libras

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Comarca de Paranaíba promoveu, nesta semana, uma audiência de mediação que contou com intérpretes de Libras atuando por videoconferência para garantir acessibilidade.

A demanda foi ajuizada por uma avó que buscou auxílio judicial para regularizar a guarda da neta, uma bebê de apenas um mês de vida. Como os requeridos são pessoas com deficiência auditiva e utilizam a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a presença dos intérpretes foi fundamental para viabilizar a comunicação.

Após a solicitação, a coordenação do Cejusc registrou a necessidade nos autos e acionou o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). O coordenador-geral do Núcleo, desembargador José Ale Ahmad Netto, providenciou a participação de dois profissionais especializados.