Início Paranaíba

NATAL EM PARANAÍBA

Chegada do Papai Noel emociona público e acende iluminação natalina em Paranaíba

O comércio ficará em horários especiais, a partir do dia 15. A Associação Empresarial (ACIP) está com campanha promocional com mais de R$ 60 mil em prêmios.

Roberto Chamorro

Papai Noel chega à Praça da República e encanta crianças durante a abertura oficial do Natal em Paranaíba.
Uma contagem regressiva feita em coro por crianças marcou o acendimento das luzes da decoração natalina em Paranaíba, na noite desta sexta-feira (5). O prefeito Maycol Queiroz puxou o refrão junto com a criançada para anunciar a chegada do Papai Noel, em um dos momentos mais aguardados da noite.

A Praça da República ficou completamente lotada, com a população disputando os melhores ângulos para fotos, selfies e registros para as redes sociais. Secretários municipais e vereadores participaram do evento, que contou com animação da trupe do artista Elton Messa, de Ilha Solteira.

O Papai Noel foi instalado em uma tenda especialmente preparada pela Secretaria Municipal de Cultura, onde permaneceu à disposição das crianças e famílias para fotos.

A praça foi ornamentada com um conjunto especial de iluminação, que atraiu grande público. A praça de alimentação também ficou lotada, com filas para sorvetes, pastéis e pipocas. A equipe do 13º BPMMS garantiu a tranquilidade e a segurança do evento.

Programação natalina continua

A programação do Natal em Paranaíba segue nos próximos dias:

📅 Dia 17 – Projeto “A Arte Ressignificando a Vida”, com apresentações de:

  • Ballet
  • Violão
  • Violino
  • Coral
  • Fit Dance
  • Desenho artístico

📅 Dia 18 – Cantata de Natal, com:

  • Louvor e adoração pelo Coral da Igreja Assembleia de Deus Madureira
  • Palavras (Dr. Plácido de Souza Neto)
  • Apresentações da Patrulha Mirim
  • Banda Municipal Cláudia Robalinho
  • Alunos do projeto AABB Comunidade

📅 Dia 19 – Show gratuito com a dupla Guilherme & Santiago, na Praça da República.

Comércio em horário especial

O comércio de Paranaíba passa a funcionar em horário especial, conforme acordo entre o Sindivarejo e o Sindicato dos Empregados no Comércio. De 15 a 19 dezembro, até às 20h. No sábado, 20, até as 17h. Nos dias 22 e 23 de dezembro o comércio fica aberto até as 22 horas. No dia 24, véspera de Natal, as compras podem ser feitas até as 17 h.

A ACIP (Associação Empresarial de Paranaíba) também promove ações para alavancar as vendas, com presença da Carreta Furacão e presença de Papai Noel. A entidade promove a campanha Natal Premiado, com mais de R$ 60 mil em prêmios, incluindo:

  • 1 moto Honda Biz
  • Bicicletas elétricas
  • TVs de 65 polegadas

Também estão em andamento a premiação para melhor vendedor(a) e o concurso da vitrine mais bonita.

