Chegada do Papai Noel emociona público e acende iluminação natalina em Paranaíba

Uma contagem regressiva feita em coro por crianças marcou o acendimento das luzes da decoração natalina em Paranaíba, na noite desta sexta-feira (5). O prefeito Maycol Queiroz puxou o refrão junto com a criançada para anunciar a chegada do Papai Noel, em um dos momentos mais aguardados da noite.
A Praça da República ficou completamente lotada, com a população disputando os melhores ângulos para fotos, selfies e registros para as redes sociais. Secretários municipais e vereadores participaram do evento, que contou com animação da trupe do artista Elton Messa, de Ilha Solteira.
O Papai Noel foi instalado em uma tenda especialmente preparada pela Secretaria Municipal de Cultura, onde permaneceu à disposição das crianças e famílias para fotos.
A praça foi ornamentada com um conjunto especial de iluminação, que atraiu grande público. A praça de alimentação também ficou lotada, com filas para sorvetes, pastéis e pipocas. A equipe do 13º BPMMS garantiu a tranquilidade e a segurança do evento.
Programação natalina continua
A programação do Natal em Paranaíba segue nos próximos dias:
📅 Dia 17 – Projeto “A Arte Ressignificando a Vida”, com apresentações de:
- Ballet
- Violão
- Violino
- Coral
- Fit Dance
- Desenho artístico
📅 Dia 18 – Cantata de Natal, com:
- Louvor e adoração pelo Coral da Igreja Assembleia de Deus Madureira
- Palavras (Dr. Plácido de Souza Neto)
- Apresentações da Patrulha Mirim
- Banda Municipal Cláudia Robalinho
- Alunos do projeto AABB Comunidade
📅 Dia 19 – Show gratuito com a dupla Guilherme & Santiago, na Praça da República.
Comércio em horário especial
O comércio de Paranaíba passa a funcionar em horário especial, conforme acordo entre o Sindivarejo e o Sindicato dos Empregados no Comércio. De 15 a 19 dezembro, até às 20h. No sábado, 20, até as 17h. Nos dias 22 e 23 de dezembro o comércio fica aberto até as 22 horas. No dia 24, véspera de Natal, as compras podem ser feitas até as 17 h.
A ACIP (Associação Empresarial de Paranaíba) também promove ações para alavancar as vendas, com presença da Carreta Furacão e presença de Papai Noel. A entidade promove a campanha Natal Premiado, com mais de R$ 60 mil em prêmios, incluindo:
- 1 moto Honda Biz
- Bicicletas elétricas
- TVs de 65 polegadas
Também estão em andamento a premiação para melhor vendedor(a) e o concurso da vitrine mais bonita.