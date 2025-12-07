Chegada do Papai Noel emociona público e acende iluminação natalina em Paranaíba

Uma contagem regressiva feita em coro por crianças marcou o acendimento das luzes da decoração natalina em Paranaíba, na noite desta sexta-feira (5). O prefeito Maycol Queiroz puxou o refrão junto com a criançada para anunciar a chegada do Papai Noel, em um dos momentos mais aguardados da noite.

A Praça da República ficou completamente lotada, com a população disputando os melhores ângulos para fotos, selfies e registros para as redes sociais. Secretários municipais e vereadores participaram do evento, que contou com animação da trupe do artista Elton Messa, de Ilha Solteira.

O Papai Noel foi instalado em uma tenda especialmente preparada pela Secretaria Municipal de Cultura, onde permaneceu à disposição das crianças e famílias para fotos.

A praça foi ornamentada com um conjunto especial de iluminação, que atraiu grande público. A praça de alimentação também ficou lotada, com filas para sorvetes, pastéis e pipocas. A equipe do 13º BPMMS garantiu a tranquilidade e a segurança do evento.

Programação natalina continua

A programação do Natal em Paranaíba segue nos próximos dias:

📅 Dia 17 – Projeto “A Arte Ressignificando a Vida”, com apresentações de: