CIDECOL reúne nove prefeitos em Inocência

Durante a reunião, foram debatidas questões de interesse comum aos municípios, como: apoio na fiscalização do Imposto Territorial Rural (ITR); recuperação de receitas do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); reavaliação do repasse do Sistema Único de Saúde (SUS); e apresentação de propostas de sistema de geolocalização de frotas e consultoria ambiental especializada.

Participaram do encontro do Cidecol em Inocência os prefeitos Maycol Queiroz (Paranaíba), Gerolina Alves (Água Clara), Rodrigo Freitas (Cassilândia), Walter Schlatter (Chapadão do Sul), Cassiano Maia (Três Lagoas), José Natan (Aparecida do Taboado), Roberson Luiz (Ribas do Rio Pardo), Jaime Soares (Selvíria) e o anfitrião Antônio Ângelo, o Toninho da Cofapi, de Inocência.

De acordo com o presidente do Consórcio, Maycol Queiroz, “essas iniciativas têm como foco modernizar a gestão, aumentar a arrecadação e melhorar os serviços públicos em toda a região da Costa Leste de MS”. Para o prefeito de Inocência, Toninho da Cofapi, ‘o consórcio trabalha por municípios mais fortes, organizados e preparados para servir melhor a população’.