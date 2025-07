Cofre furtado com dinheiro, cheques e promissórias

A guarnição da Polícia Militar em Paranaíba foi acionada para atender uma ocorrência de furto no escritório de uma empresa frigorífica, na manhã desta quarta-feira (16). O denunciante, funcionário da empresa, contou que, ao chegar no escritório por volta das 5h da manhã, como faz todos os dias, deparou-se com a janela arrombada e vários papéis no chão.

Ao entrar no local, ele percebeu que o cofre da empresa, com peso de 70 quilos, havia sido furtado por desconhecidos. Questionado sobre o conteúdo do cofre, o funcionário informou que havia em seu interior cerca de R$ 8 mil em espécie, além de várias lâminas de cheques pertencentes à empresa, fornecedores e clientes, além de notas promissórias e outros documentos administrativos.