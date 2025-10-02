Colisão entre Hilux e carreta deixa uma pessoa morta na BR-158 entre Paranaíba e Aparecida do Taboado

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e uma carreta foi registrado na tarde desta quinta-feira, 2 de outubro, no trecho da BR-158 que liga os municípios de Paranaíba e Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul.

Segundo informações preliminares, a colisão frontal ocorreu de forma repentina, em uma área de curva da rodovia. O impacto violento deixou a parte dianteira da Hilux completamente destruída, especialmente no lado do motorista. A vítima, que estava no veículo de passeio, morreu ainda no local. A identidade da pessoa não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a gravidade do acidente. Em um dos vídeos, é possível ver a caminhonete prensada contra o guardrail, enquanto a carreta aparece na contramão da pista, o que levanta a hipótese de uma possível invasão de faixa — no entanto, as circunstâncias exatas ainda estão sendo apuradas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está no local para controlar o tráfego e iniciar a investigação sobre as causas da colisão. A perícia também foi mobilizada para realizar os levantamentos técnicos.

O trânsito no trecho segue parcialmente interditado. Ainda não há previsão para a liberação total da pista.